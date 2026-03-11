Возвращались с похорон однокурсника: трое студентов и преподаватель погибли в ДТП в Караидельском районе Башкирии

Пятеро погибли в лобовом ДТП на трассе в Башкирии: студенты и их преподаватель возвращались с похорон однокурсника

В Караидельском районе Башкирии на трассе Бирск — Тастуба — Сатка лоб в лоб столкнулись Lada Priora и Hyundai Solaris. Пять человек погибли, двое госпитализированы в тяжёлом состоянии.

9 марта около 13:00 на 72-м километре трассы Бирск — Тастуба — Сатка в Караидельском районе Башкирии произошло смертельное ДТП. Lada Priora и Hyundai Solaris столкнулись лоб в лоб — пять человек погибли на месте, ещё двое доставлены в больницу. Об этом сообщил начальник ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов, лично выехавший на место аварии.

Кто ехал в Lada Priora

За рулём «Приоры» находился 22-летний Вадим М., студент агропромышленного колледжа из села Мишкино, пишет КП-Уфа. В салоне вместе с ним ехали три однокурсницы в возрасте 18–19 лет, а также 43-летняя преподавательница колледжа Лиана А., которая вела специальные дисциплины. Компания возвращалась с похорон — в селе Ургуш Караидельского района они прощались с бывшим сокурсником. На обратном пути, по предварительным данным, водитель «Лады» предпринял манёвр обгона и выехал на встречную полосу. Удар пришёлся в двигавшийся навстречу Hyundai Solaris.

Трое погибших, двое выживших в коме и с переломами

Вадим, его 18-летняя однокурсница Радмила К. и педагог Лиана А. скончались мгновенно. Две оставшиеся пассажирки «Приоры» выжили, однако находятся в тяжёлом состоянии. Одна из девушек находится в коме, вторая пришла в сознание — у неё диагностированы множественные переломы и сотрясение головного мозга. За пострадавшими наблюдают врачи и бригада санитарной авиации. После стабилизации состояния обеих планируют перевести в Уфу.

Отец пятерых детей из встречного Solaris

Во встречном Solaris ехали двое жителей села Артакуль того же Караидельского района — 48-летний Виктор С. и его тесть, 66-летний Пётр П. Мужчины направлялись в райцентр по делам. У Виктора С. осталось пятеро несовершеннолетних детей.

Кем были погибшие: Вадим, Радмила и Лиана

Известие о гибели коллеги и учащихся погрузило в траур весь Мишкинский агропромышленный колледж. Однокурсники вспоминают Вадима как ответственного и отзывчивого человека — в свободное от учёбы время он подрабатывал кузовным ремонтом автомобилей. Радмила К., по рассказам местных жителей, росла сиротой, но не замыкалась в себе: училась, строила планы на будущее. В День знаний текущего учебного года она произносила напутственные слова перед первокурсниками колледжа.

Наставник поваров и кондитеров Лиана А.

Преподаватель Лиана А. была наставником для студентов, осваивавших профессию повара и кондитера. Она готовила ребят к региональным этапам чемпионатов профессионального мастерства, выступала экспертом на демонстрационных экзаменах и проводила мастер-классы для школьников, прививая им интерес к кулинарному делу.

«Лиана Константиновна всегда была готова выслушать, поддержать и помочь. Её доброта, обаяние и душевность не могли оставить равнодушными никого», — говорят коллеги погибшей.

У Лианы А. остался сын-десятиклассник — по словам знакомых семьи, теперь мальчик находится на попечении бабушки и дедушки. Похороны погибших состоятся в селе Мишкино 12 марта.

Напомним, трасса Бирск — Тастуба — Сатка регулярно фигурирует в сводках происшествий. Всего за неделю до аварии, 3 марта 2026 года, движение на этой дороге ограничивали из-за непогоды — снега, сильного ветра и плохой видимости. Ограничения действовали в Бирском, Мишкинском, Караидельском и Дуванском районах, сообщило управление дорожного хозяйства Башкирии.

На место ДТП 9 марта лично выезжал начальник ГИБДД республики Владимир Севастьянов — столкновение произошло у села Байкибашево, в аварию также была вовлечена Toyota RAV4.

Башкирия — четвёртая в России по числу погибших в ДТП

Основными причинами аварий на дорогах региона, по информации ГИБДД, остаются превышение скорости и выезд на встречную полосу.

По данным министра транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Любови Минаковой, в 2025 году на дорогах республики погибли 375 человек — на 23 меньше, чем в 2024-м (398 погибших). Число ДТП за тот же период сократилось на 9,5%, а количество пострадавших — на 10,5%. При этом за 11 месяцев прошедшего года Башкортостан занимал четвёртое место в России по числу погибших в ДТП и первое — среди регионов Приволжского федерального округа. Для сравнения: в 2018 году в авариях на дорогах республики погибло 550 человек — снижение за семь лет составило около трети.

Выезд на встречную полосу при обгоне — одна из наиболее частых причин смертельных ДТП в сельской местности Башкирии, особенно на двухполосных дорогах.

При обнаружении аварии необходимо звонить по номеру 112 (единая служба спасения) или 102 (ГИБДД).