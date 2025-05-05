Восьмилетний мальчик упал с трехметровой скалы в Башкирии

В Башкирии восьмилетний мальчик сорвался со скалы высотой с однокомнатную квартиру в хрущевке. Об этом сегодня рассказал глава Минздрава республики Айрат Рахматуллин.

Ребёнок устроил себе незабываемые майские — отправился покорять вершины в Давлекановском районе. Итог — полет с трехметровой скалы и прямиком в детское хирургическое отделение местной ЦРБ.

К счастью, юный альпинист выкарабкался и уже находится на амбулаторном лечении.

А буквально тремя днями ранее — 2 мая — другой подросток решил погонять на байке. 14-летний школьник на двухколесном транспорте влетел в машину и расшиб живот об руль. Теперь лежит под присмотром детских хирургов.

Майские праздники в Башкирии идут по всем правилам жанра — кто в горы лезет, кто на байке гоняет. Родители, может хватит уже отдыхать от детей на выходных?