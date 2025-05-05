Главная » Происшествия
72

Восьмилетний мальчик упал с трехметровой скалы в Башкирии

©rutube

В Башкирии восьмилетний мальчик сорвался со скалы высотой с однокомнатную квартиру в хрущевке. Об этом сегодня рассказал глава Минздрава республики Айрат Рахматуллин.

Ребёнок устроил себе незабываемые майские — отправился покорять вершины в Давлекановском районе. Итог — полет с трехметровой скалы и прямиком в детское хирургическое отделение местной ЦРБ.

К счастью, юный альпинист выкарабкался и уже находится на амбулаторном лечении.

А буквально тремя днями ранее — 2 мая — другой подросток решил погонять на байке. 14-летний школьник на двухколесном транспорте влетел в машину и расшиб живот об руль. Теперь лежит под присмотром детских хирургов.

Майские праздники в Башкирии идут по всем правилам жанра — кто в горы лезет, кто на байке гоняет. Родители, может хватит уже отдыхать от детей на выходных?

Давлекановский район несчастный случай происшествия в Давлекановском районе
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

Задать вопрос

Сейчас читают
Ньюс-Баш
Этот веб-сайт использует файлы cookie для улучшения пользовательского опыта. Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование файлов cookie.