18 минут
Происшествия

Восьмилетний хоккеист из Уфы получил компрессионный перелом позвоночника на матче в Бугульме

Восьмилетний хоккеист из Уфы получил тяжелую травму позвоночника во время матча в Татарстане, ему предстоит долгая реабилитация.
дети играют в хоккей
©112 / Telegram

Восьмилетний игрок уфимского хоккейного клуба «Астра» получил компрессионный перелом четырёх позвонков 8 ноября на детском турнире в Бугульме (Татарстан). Инцидент вызвал вопросы к организации медицинской помощи и соблюдению правил безопасности на детских соревнованиях.

По требованиям Минспорта РФ, силовые приёмы на детских хоккейных турнирах запрещены. В Башкортостане развитию детско-юношеского хоккея уделяют особое внимание — в регионе действуют несколько специализированных школ олимпийского резерва.

Содержание
  1. Что произошло
  2. Диагноз и реабилитация
  3. Реакция сторон

Что произошло

Юный спортсмен получил толчок в спину от соперника на высокой скорости во время погони за шайбой и на полном ходу врезался в борт. Мальчик не смог самостоятельно подняться — его вынесли с площадки другие дети.

Медицинские протоколы нарушены: при подозрении на травму позвоночника любое перемещение пострадавшего без участия специалистов категорически запрещено. Медицинский работник, дежуривший на игре, вовремя не вышел на лёд. Судьи не остановили матч после инцидента.

Диагноз и реабилитация

У хоккеиста диагностировали компрессионный перелом четырёх позвонков. По информации Минздрава Башкирии, мальчик перенёс операцию и проходит амбулаторную реабилитацию дома.

Срок восстановления — до шести месяцев. Около трёх месяцев спортсмен должен носить специальный корсет и не садиться.

Реакция сторон

Руководство принимающей команды признало толчок неумышленным, но подтвердило недостатки в медицинском обеспечении матча.

Дисциплинарная и спортивная комиссия рассматривает обстоятельства происшествия и возможные меры.

Родители спортсменов и профильные эксперты выразили обеспокоенность организацией безопасности на детских соревнованиях.

