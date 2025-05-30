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Водолазы подняли тело 14-летнего мальчика со дна канала в Башкирии

©МЧС по Башкирии

В Нефтекамске водолазы МЧС достали из водоотводного канала Кармановской ГРЭС тело 14-летнего подростка, сообщает пресс-служба башкирского МЧС.

в нефтекамске утонул подросток
©МЧС по Башкирии

Мальчика последний раз видели живым на пирсе в селе Энергетик накануне вечером. Сегодня утром к месту ЧП выехали спасатели республиканского МЧС и Госкомитета по чрезвычайным ситуациям.

После поисковых работ водолазы обнаружили тело подростка на дне канала. Специалисты установили — ребенок утонул.

в нефтекамске утонул подросток
©МЧС по Башкирии

Трагедия произошла через неделю после другого ЧП в республике. В Куюргазинском районе у реки Тугустемир пропала 7-летняя девочка из деревни Ямангулово. Малышку нашли в 100 метрах ниже по течению. В крохотной деревне живет всего 200 человек.

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Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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