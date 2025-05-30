Водолазы подняли тело 14-летнего мальчика со дна канала в Башкирии

В Нефтекамске водолазы МЧС достали из водоотводного канала Кармановской ГРЭС тело 14-летнего подростка, сообщает пресс-служба башкирского МЧС.

Мальчика последний раз видели живым на пирсе в селе Энергетик накануне вечером. Сегодня утром к месту ЧП выехали спасатели республиканского МЧС и Госкомитета по чрезвычайным ситуациям.

После поисковых работ водолазы обнаружили тело подростка на дне канала. Специалисты установили — ребенок утонул.

Трагедия произошла через неделю после другого ЧП в республике. В Куюргазинском районе у реки Тугустемир пропала 7-летняя девочка из деревни Ямангулово. Малышку нашли в 100 метрах ниже по течению. В крохотной деревне живет всего 200 человек.