Происшествия

Водитель средства индивидуальной мобильности сбил ребёнка в Уфе

Водитель средства индивидуальной мобильности допустил наезд на четырёхлетнего ребёнка на тротуаре проспекта Октября в Уфе.
тротуар с обозначением места ДТП
©ГАИ по Уфе
©ГАИ по Уфе

30 апреля на проспекте Октября произошло столкновение электросамоката и малолетнего пешехода. Об этом сообщили в городской ГИБДД.

Около 18:00 водитель средства индивидуальной мобильности сбил ребёнка прямо на тротуаре — на проспекте Октября в направлении улицы Кольской. Пострадавшему мальчику четыре года. Его госпитализировали. ГИБДД Уфы начало административное расследование.

По данным МВД России, только за девять месяцев 2023 года в стране зафиксировали 2647 ДТП с участием средств индивидуальной мобильности. Это на 215,9% больше, чем за тот же период 2022 года. 31 человек погиб, ещё 2723 получили ранения.

За наезд, повлёкший лёгкий или средний вред здоровью, водителю электросамоката грозит штраф от 1000 до 1500 рублей по части 2 статьи 12.30 КоАП РФ.

С марта 2023 года российские ПДД закрепили понятие «средство индивидуальной мобильности». В эту категорию вошли компактные устройства с мотором: электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сегвеи, моноколёса и другие аналогичные средства. Максимальная скорость для них по правилам не превышает 25 км/ч.

