Происшествия

Водитель Skoda погиб в лобовом столкновении с фурой в Абзелиловском районе Башкирии

В Абзелиловском районе Башкирии утром 13 декабря произошла смертельная авария на 10-м километре автодороги Магнитогорск-Аэропорт. Об этом сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.
авто после дтп
©ГАИ по Башкирии

ДТП произошло в шестом часу утра. 21-летний водитель автомобиля Skoda Octavia ехал со стороны села Аскарово в направлении Магнитогорска. На десятом километре трассы молодой человек потерял управление.

Легковушка вылетела на встречную полосу и врезалась в большегруз Scania. Удар оказался настолько сильным, что иномарку буквально смяло.

грузовик после дтп
©ГАИ по Башкирии

Водитель Шкоды получил смертельные травмы и скончался до приезда бригады скорой помощи. Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку обстоятельств происшествия.

авто после дтп
©ГАИ по Башкирии

Это уже вторая смертельная авария с участием большегруза в Башкирии за последние сутки. Накануне вечером на трассе Дюртюли-Нефтекамск 54-летняя женщина за рулем Toyota Aveo погибла в лобовом столкновении с фурой MAN. Её 8-летний пассажир выжил благодаря пристегнутому ремню безопасности.

За последнее время в регионе фиксируют серию крупных аварий с грузовым транспортом. 7 декабря в Белорецком районе после столкновения ВАЗ-2112 с грузовиком MAN в реанимации умер 4-летний мальчик. В том ДТП погиб и его отец. Пятеро детей находились в салоне легковушки без пристегнутых ремней.

По статистике ГИБДД, Уфа остается лидером по числу ДТП в регионе. В октябре 2025 года на столицу пришлось 108 из 246 зарегистрированных аварий. Эксперты призывают водителей соблюдать скоростной режим и быть особенно внимательными при движении по загруженным трассам в зимний период.

