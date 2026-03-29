Водитель рейсового Ford Transit погиб в ДТП на М-5 в Саткинском районе, трое пассажиров пострадали

На 1712-м километре трассы М-5 «Урал» в Саткинском районе Челябинской области рейсовый микроавтобус Ford Transit столкнулся с грузовиком Dongfeng с полуприцепом. ДТП произошло утром 29 марта, сообщает ГАИ Челябинской области.

Около 10:30 водитель Ford Transit по предварительным данным выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком под управлением 37-летнего водителя. 51-летний водитель микроавтобуса скончался на месте ДТП. Травмы различной степени тяжести получили трое пассажиров — 18-летняя девушка и мужчины 23 и 59 лет.

Микроавтобус выполнял рейс по маршруту № 771 из населённого пункта Ярославка в Златоуст. На месте работает следственно-оперативная группа ОМВД. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

С начала 2025 года в Челябинской области снизились все показатели аварийности по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. При этом трасса М-5 остаётся одной из самых аварийных магистралей Урала. По данным chel.aif.ru, в ноябре 2025 года дорожные службы назвали наиболее аварийным участком М-5 на Урале зону в Каслинском районе.

