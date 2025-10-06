Водитель погиб после столкновения с лосем в Башкирии

Жесткая авария в Архангельском районе. Водитель «Лады» пошел на обгон, но наткнулся на лося. Машину выбросило с дороги в дерево.

В Архангельском районе произошла смертельная авария: водитель погиб после столкновения с лосем. ДТП случилось на 47-м километре трассы Уфа — Инзер — Белорецк, недалеко от деревни Верхние Ирныкши.

ДТП в Архангельском районе ©ГАИ по Башкирии

Как сообщает Госавтоинспекция по Башкирии 6 октября, 32-летний мужчина за рулем «Лады-Гранты» начал обгон и сбил лося, который вышел на дорогу. От сильного удара автомобиль вылетел с трассы в кювет и врезался в дерево.

Водитель погиб на месте. В машине находились трое пассажиров — все они получили травмы и были госпитализированы. Один из пострадавших — несовершеннолетний. Лось также погиб. Сейчас инспекторы ДПС выясняют точные обстоятельства случившегося.