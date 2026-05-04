Водитель питбайка погиб после столкновения со электроопорой под Уфой

В Уфимском районе Башкирии на трассе Р-240 водитель питбайка потерял управление и врезался в опору линии электропередачи. 22-летний мужчина погиб до приезда медиков. Госавтоинспекция проводит проверку.

В Уфимском районе Башкирии на 17-м километре трассы Р-240 утром 3 мая произошла смертельная авария. Об инциденте сообщила пресс-служба республиканской Госавтоинспекции.

Питбайк «Racer RC150» под управлением 22-летнего водителя вылетел с дороги и врезался в опору линии электропередачи. Молодой человек погиб на месте. Медики приехали уже после его гибели. Сотрудники ГАИ выясняют обстоятельства аварии.

Трасса Р-240 в Уфимском районе давно известна как место серьёзных аварий. На том же участке ранее столкнулись Haval Dargo и Datsun on-DO — 25-летний водитель одного из автомобилей погиб на месте.

Аварийность с участием мототехники в Башкирии не снижается несколько сезонов подряд. В 2025 году число ДТП с мотоциклистами и водителями питбайков в регионе резко выросло.

Статистика 2026 года тоже вызывает беспокойство. По данным Госавтоинспекции МВД по Республике Башкортостан, за первый квартал в регионе зафиксировали 48 ДТП с участием детей до 16 лет. Одно из них — с ребёнком за рулём мотоцикла.

Общая смертность на дорогах республики при этом снижается. По данным республиканской Госавтоинспекции, за первые девять месяцев 2025 года на дорогах Башкирии погибли 308 человек, к ноябрю число жертв достигло 340. Итоговая официальная статистика за весь 2025 год на момент публикации не была обнародована. Для сравнения: в 2024 году на дорогах региона погибли 399 человек.