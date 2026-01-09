Водитель Opel погиб в ДТП на западном обходе Уфы

Сегодня вечером на 7-м километре Западного обхода Уфы произошло столкновение двух автомобилей — 28-летний водитель Opel погиб на месте, его пассажирка доставлена в больницу.

Госавтоинспекция Башкортостана сообщает о дорожном происшествии со смертельным исходом на Западном обходе Уфы. Авария произошла 9 января вечером на 7-м километре федеральной трассы.

Согласно предварительным данным правоохранителей, 28-летний водитель Opel Astra начал выполнять разворот. В попутном направлении двигался BMW X5 под управлением 43-летнего мужчины, который не успел избежать столкновения.

В результате удара водитель Опеля скончался на месте происшествия. Его пассажирка получила травмы и была доставлена в больницу.

На месте ДТП работает следственно-оперативная группа. Инспекторы Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего и выясняют причины аварии.

Западный обход Уфы в последнее время становился местом нескольких серьёзных ДТП. 4 января 2026 года на 32-м километре этой трассы произошло столкновение Lada Granta и Toyota Yaris. В той аварии погибли два человека — водитель и пассажир Lada Granta, ещё три человека были госпитализированы.

В декабре на 52-м километре западного обхода произошло столкновение Lada Granta и Chevrolet Cruze. 24-летняя водитель Lada Granta погибла, двое человек из другого автомобиля получили травмы.

По данным главы республиканской Госавтоинспекции Владимира Севастьянова, за январь — сентябрь 2025 года на дорогах Башкирии зарегистрировано 2022 ДТП. В этих авариях погибли 308 человек, ещё 2414 получили травмы.

Основными причинами ДТП со смертельным исходом в республике являются нарушение правил расположения транспорта на проезжей части (398 аварий, 89 погибших), выезд на встречную полосу (111 аварий, 61 погибший) и несоблюдение дистанции (196 аварий, 19 погибших). Башкортостан фиксирует 61,9 ДТП с пострадавшими на каждые 100 тысяч единиц автотранспорта.

За январь-июль 2025 года число погибших в авариях увеличилось на 5,8% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. В ГИБДД региона отмечают, что основной причиной ДТП со смертельным исходом является несоблюдение водителями правил дорожного движения.