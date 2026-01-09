0
5 часов
Происшествия

Водитель Opel погиб в ДТП на западном обходе Уфы

Сегодня вечером на 7-м километре Западного обхода Уфы произошло столкновение двух автомобилей — 28-летний водитель Opel погиб на месте, его пассажирка доставлена в больницу.
авто после дтп
©ГАИ по Башкирии

Госавтоинспекция Башкортостана сообщает о дорожном происшествии со смертельным исходом на Западном обходе Уфы. Авария произошла 9 января вечером на 7-м километре федеральной трассы.

Согласно предварительным данным правоохранителей, 28-летний водитель Opel Astra начал выполнять разворот. В попутном направлении двигался BMW X5 под управлением 43-летнего мужчины, который не успел избежать столкновения.

авто после дтп
©ГАИ по Башкирии

В результате удара водитель Опеля скончался на месте происшествия. Его пассажирка получила травмы и была доставлена в больницу.

На месте ДТП работает следственно-оперативная группа. Инспекторы Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего и выясняют причины аварии.

Западный обход Уфы в последнее время становился местом нескольких серьёзных ДТП. 4 января 2026 года на 32-м километре этой трассы произошло столкновение Lada Granta и Toyota Yaris. В той аварии погибли два человека — водитель и пассажир Lada Granta, ещё три человека были госпитализированы.

В декабре на 52-м километре западного обхода произошло столкновение Lada Granta и Chevrolet Cruze. 24-летняя водитель Lada Granta погибла, двое человек из другого автомобиля получили травмы.

По данным главы республиканской Госавтоинспекции Владимира Севастьянова, за январь — сентябрь 2025 года на дорогах Башкирии зарегистрировано 2022 ДТП. В этих авариях погибли 308 человек, ещё 2414 получили травмы.

Основными причинами ДТП со смертельным исходом в республике являются нарушение правил расположения транспорта на проезжей части (398 аварий, 89 погибших), выезд на встречную полосу (111 аварий, 61 погибший) и несоблюдение дистанции (196 аварий, 19 погибших). Башкортостан фиксирует 61,9 ДТП с пострадавшими на каждые 100 тысяч единиц автотранспорта.

За январь-июль 2025 года число погибших в авариях увеличилось на 5,8% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. В ГИБДД региона отмечают, что основной причиной ДТП со смертельным исходом является несоблюдение водителями правил дорожного движения.

Похожие записи
0
05.01.2026
Происшествия

Два человека погибли в ДТП на западном обходе Уфы

авто после дтп
В Уфимском районе произошло столкновение автомобилей Lada Granta и Toyota Yaris. В результате аварии два человека скончались на месте, трое доставлены в больницу.
0
04.01.2026
Происшествия

В двух СНТ под Уфой сгорели дачи: одна погибшая и трое пострадавших

строение после пожара
В садовых товариществах Уфимского района сгорели два дома. Жертвой огня стала 65-летняя женщина, еще трое госпитализированы. Врачи борются за жизнь пациентки с тяжелыми ожогами.
0
01.01.2026
Происшествия

В Уфимском районе два человека пострадали при пожаре в бане в новогоднюю ночь

пожарная машина на месте происшествия
Двое мужчин получили тяжелые ожоги в бане в Уфимском районе. В новогоднюю ночь они разжигали печь газовым баллончиком, который взорвался у них в руках.
0
27.12.2025
Происшествия

Бешеная лиса ранила охранника в Уфимском районе

рыжая лиса
Житель пригорода Уфы проходит экстренную вакцинацию после попытки разнять драку лисы и собаки. У дикого животного подтвердили бешенство, а пес, с которым оно контактировало, пропал.
1
19.12.2025
Жизнь

Коммунальщики затопили дома в уфимском Булгаково: после замены труб подвалы ушли под воду на 1,5 метра

коммуникации в подвале
В селе Булгаково Уфимского района частные дома затопило водой. Авария произошла после того, как осенью ресурсоснабжающая организация ООО ЖКХ «Шемяк» заменила старые трубы на новые.
0
08.12.2025
Происшествия

Три сотрудницы кафе пострадали при пожаре в Уфимском районе

загорелась постройка
В селе Ольховое Уфимского района произошел пожар в здании кафе. По информации пресс-службы ГУ МЧС по Башкирии, сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера, после чего на место были направлены пожарные расчеты.
0
04.12.2025
Происшествия

Вертолет совершил аварийную посадку в Кировском районе Уфы

вертолет лежит на боку
4 декабря около полудня частный вертолет Eurocopter AS-350 совершил жесткую посадку возле деревни Атаевка в Кировском районе столицы Башкирии.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.