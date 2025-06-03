Водитель «Лады Приора» погиб в ДТП в Башкирии

В Шаранском районе Башкирии произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщают в Госавтоинспекции региона.

Авария случилась накануне в полдень на третьем километре трассы Шаран-Токбердино рядом с селом Преображенское. 51-летний местный житель, управлявший автомобилем «Лада Приора», не смог справиться с управлением и съехал в придорожный кювет. После этого транспортное средство перевернулось.

Пострадавшего доставили в больницу, однако к вечеру мужчина скончался, так и не придя в сознание. По данному происшествию назначена проверка и комплекс экспертных исследований.