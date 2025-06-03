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Водитель «Лады Приора» погиб в ДТП в Башкирии

©ГАИ по Башкирии

В Шаранском районе Башкирии произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщают в Госавтоинспекции региона.

автомобиль вылетел в кювет
©ГАИ по Башкирии

Авария случилась накануне в полдень на третьем километре трассы Шаран-Токбердино рядом с селом Преображенское. 51-летний местный житель, управлявший автомобилем «Лада Приора», не смог справиться с управлением и съехал в придорожный кювет. После этого транспортное средство перевернулось.

последствия аварии
©ГАИ по Башкирии

Пострадавшего доставили в больницу, однако к вечеру мужчина скончался, так и не придя в сознание. По данному происшествию назначена проверка и комплекс экспертных исследований.

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Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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