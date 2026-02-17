0
4 часа
Происшествия

Водитель «Лады» погиб при столкновении с УАЗом в Дуванском районе Башкирии

На 211-м километре трассы столкнулись «Лада Гранта» и УАЗ. Водитель легкового автомобиля скончался до приезда медиков, двое пассажиров внедорожника госпитализированы.
авто после дтп
©ГАИ по Башкирии

Сегодня утром, 17 февраля, на трассе Бирск — Тастуба — Сатка столкнулись «Лада Гранта» и УАЗ. 35-летний водитель легковушки погиб на месте, двое пассажиров внедорожника попали в больницу. Об этом сообщает республиканская Госавтоинспекция.

ДТП произошло около 10:00 на 211-м километре автодороги. 35-летний мужчина ехал на «Ладе Гранта» со стороны села Рухтино в направлении райцентра Месягутово.

авто после дтп
©ГАИ по Башкирии

По предварительным данным ГИБДД, водитель «Лады» выехал на полосу встречного движения. Там он столкнулся с ехавшим навстречу автомобилем УАЗ. Переднюю часть легкового автомобиля полностью смяло.

Водитель «Лады» получил травмы, несовместимые с жизнью. Он скончался до приезда скорой помощи.

RuTube
©ГАИ по Башкирии

В салоне УАЗа находились водитель и пассажир. Оба получили травмы и были госпитализированы в ближайшую больницу. На месте ДТП работают сотрудники полиции и экстренных служб, устанавливаются обстоятельства и причины выезда на встречную полосу.

Справка

На данном участке трассы это вторая смертельная авария за последние две недели.

4 февраля 2026 года на соседнем 212-м километре этой же трассы 21-летний водитель ВАЗ-2107 также выехал на встречную полосу и столкнулся с «Мерседесом». В той аварии погиб 17-летний пассажир ВАЗа.

В июне 2025 года в Дуванском районе на дороге Кропачево — Месягутово — Ачит «Лада Калина» столкнулась с пассажирским автобусом. Тогда погибли двое пассажиров легковушки.

