Водитель Kia Sportage вылетел на встречку в Башкирии — погиб человек

На трассе в Чекмагушевском районе лобовое столкновение двух легковушек унесло жизнь 37-летнего мужчины.
авто после дтп
©ГАИ по Башкирии

Смертельная авария произошла сегодня, 8 марта, на 69-м километре автодороги Буздяк — Чекмагуш — Дюртюли в Чекмагушевском районе Башкирии. Об этом сообщает Госавтоинспекция республики.

38-летний водитель Kia Sportage по невыясненным пока причинам выехал на полосу встречного движения. Там его кроссовер лоб в лоб протаранил Lada Granta, за рулём которой находился 37-летний мужчина.

авто после дтп
©ГАИ по Башкирии

От полученных травм водитель «Гранты» погиб на месте — медики, прибывшие на вызов, могли лишь констатировать смерть. Водитель иномарки выжил, но получил травмы. Его доставили в больницу. Состояние пострадавшего уточняется.

авто после дтп
©ГАИ по Башкирии

На месте работают инспекторы ГИБДД и экстренные службы. Устанавливаются все обстоятельства и причины выезда Kia на встречную полосу.

Напомним, в декабре 2025 года на 83-м километре этой же дороги 47-летний водитель Toyota вылетел на встречку и столкнулся с Kia Rio — пассажир корейского автомобиля погиб на месте, трое были госпитализированы.

2 февраля 2026 года на трассе в Чекмагушевском районе в лобовом столкновении ВАЗ-2114 и Opel Astra погиб 68-летний водитель отечественного автомобиля. Пенсионер выехал на встречную полосу.

