Происшествия

Водитель Kia погиб, врезавшись в попутный грузовик в Учалинском районе Башкирии

В Учалинском районе водитель Kia Sorento столкнулся с попутным грузовиком Howo. Мужчина скончался на месте до приезда скорой помощи.
авто после дтп
©ГАИ по Башкирии

Вечером 15 января на трассе Белорецк — Учалы — Миасс насмерть разбился 45-летний мужчина. Он управлял кроссовером Kia Sorento и въехал в кузов грузовика. Это уже второе смертельное ДТП на этой дороге с начала года.

авто после дтп
©ГАИ по Башкирии

ДТП произошло на 104-м километре автодороги. По предварительным данным ГИБДД, водитель Kia не соблюдал дистанцию и врезался в едущий впереди грузовик Howo.

За рулем большегруза находился 51-летний мужчина, он не пострадал. Водитель кроссовера получил травмы, несовместимые с жизнью, и умер на месте до приезда врачей. Сейчас на месте работают сотрудники полиции и экстренные службы, они выясняют точные причины столкновения.

авто после дтп
©ГАИ по Башкирии

Справка

Трасса Белорецк — Учалы — Миасс становится опасным участком: это вторая гибель водителя здесь за две недели. Первая авария случилась 1 января 2026 года всего в шести километрах от сегодняшнего места ДТП — на 110-м километре.

Тогда участниками аварии тоже стали автомобиль Kia и отечественная легковушка. 44-летний водитель иномарки выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с ВАЗ-21053.

В той аварии погиб 66-летний водитель «Жигулей». Как и в сегодняшнем случае, пенсионер скончался от полученных травм до прибытия медицинской бригады.

