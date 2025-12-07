0
Водитель Ford погиб при столкновении с грузовиком Shacman в Башкирии

Водитель Ford Fusion погиб после столкновения с грузовиком Shacman в Давлекановском районе. Автомобиль выехал на полосу встречного движения.
Госавтоинспекция Башкортостана сообщила о дорожно-транспортном происшествии со смертельным исходом на трассе Буздяк — Давлеканово. Ведомство опубликовало информацию об аварии, которая произошла накануне вечером.

Водитель автомобиля Ford Fusion утратил контроль над управлением примерно в 16:35. Иномарка выехала на полосу встречного движения по ходу следования. Легковой автомобиль столкнулся с грузовиком марки Shacman.

Мужчина за рулем «Форда» получил травмы, несовместимые с жизнью. Бригада скорой медицинской помощи подтвердила смерть водителя на месте происшествия.

Сотрудники полиции и эксперты устанавливают причины случившегося на 59-м километре автодороги. Специалисты проверяют техническое состояние транспортных средств и дорожные условия в момент аварии.

Ранее в этом же муниципалитете произошел инцидент с участием школьного автобуса ПАЗ. Водитель допустил съезд транспорта в кювет, после чего машина опрокинулась. Медики тогда госпитализировали пострадавшего подростка.

Грузовики Shacman также фигурировали в сводках происшествий в Уфе. Водитель большегруза повредил 11 автомобилей в столице республики. В той аварии погибли два человека, еще восемь получили травмы.

