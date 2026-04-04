Влюбился — и лишился 2,5 миллиона: жительница Магнитогорска пойдёт под суд за обман парня из Башкирии

22-летняя жительница Магнитогорска на протяжении нескольких месяцев выманивала деньги у влюблённого в неё жителя села под выдуманными предлогами — на операцию сестре, на «спасение» от кредиторов. В общей сложности мужчина перечислил ей более 2,5 млн рублей.
Теперь девушке предстоит ответить перед судом по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом 1 апреля сообщила прокуратура Челябинской области.

В январе 2024 года она через социальные сети познакомилась с 24-летним жителем башкирского села Акъяр. После нескольких встреч молодой человек влюбился, чем девушка незамедлительно воспользовалась. Под разными выдуманными предлогами — якобы необходимая дорогостоящая операция для сестры, угроза расправы со стороны кредиторов — она начала регулярно просить переводы.

За короткий период мужчина сделал 35 банковских переводов на общую сумму свыше 2,5 млн рублей. Полученные деньги обвиняемая потратила на автомобиль, поездки и развлечения.

— В переписках в мессенджерах девушка обещала вернуть деньги, продав автомобиль и квартиру, но каждый раз просила всё больше, — сообщила прокуратура Челябинской области. — После получения денег обвиняемая внесла мужчину в «черный список». Тот, осознав, что стал жертвой обмана, обратился в полицию.

Уголовное дело направили в Орджоникидзевский районный суд Магнитогорска.

По данным МЧС Башкортостана, только с начала 2025 года жители республики перевели мошенникам более 1,2 миллиарда рублей. Ведомство выделяет мошенничество через сайты знакомств как один из распространённых сценариев обмана.

