Влетели под «Гранту»: в Башкирии погибли два подростка на питбайке

В Калтасинском районе Башкирии два 14-летних друга разбились на питбайке. Ребята, по предварительной версии, пошли на обгон и влетели в «Ладу Гранту». Оба погибли на месте

Итог ночных покатушек — две оборвавшиеся жизни и водитель легковушки в больнице. Как сообщает ГАИ по региону, ДТП произошло вечером 30 июня в Калтасинском районе Башкирии. Два 14-летних подростка погибли.

Парни мчали на питбайке по трассе Уфа — Бирск — Янаул. Их смертельный манёвр произошёл недалеко от села Новокильбахтино. Там они лоб в лоб столкнулись с «Ладой Грантой». Удар был такой силы, что отечественный автомобиль выбросило с проезжей части, словно игрушку.

Силовики сейчас выясняют все детали произошедшего. По предварительной информации от МЧС, мотоциклисты могли пойти на обгон, выскочив на встречную полосу прямо перед легковушкой. Водителя «Лады» спасли подушки безопасности, но он всё равно оказался в больнице с травмами.

Местные жители в соцсетях пишут, что эта авария была не единственной той ночью. По их словам, ещё один инцидент с двухколесным транспортом якобы случился у села Краснохолмский. Однако официального подтверждения этой информации пока не было.

Такие трагедии, увы, становятся для Башкирии мрачной летней статистикой. В начале июня похожий случай произошёл в Татышлинском районе, где погиб 15-летний парень на питбайке. А в середине месяца в Абзелиловском районе нетрезвый водитель сбил мопед с 17-летним подростком за рулём, который тоже не выжил.