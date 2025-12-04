Вертолет совершил аварийную посадку в Кировском районе Уфы

4 декабря около полудня частный вертолет Eurocopter AS-350 совершил жесткую посадку возле деревни Атаевка в Кировском районе столицы Башкирии.

Приволжская транспортная прокуратура сообщила, что воздушное судно с регистрационным номером RA-04057 упало на территорию частного домовладения. На снимках ведомства видно, что машина перевернулась на бок и получила серьезные повреждения.

Единственным человеком на борту был пилот — он получил травмы и был доставлен в больницу для обследования. МЧС по Башкирии подтвердило, что пострадавшему оказывается помощь.

©УГЗ Уфы

Следователи Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СКР начали проверку обстоятельств происшествия. Инцидент случился 2 декабря днем на частной вертолетной площадке, хотя информация о нем появилась только 4 декабря.

Eurocopter AS-350 — это легкий многоцелевой вертолет французского производства, широко используемый в коммерческих и частных целях. Причины жесткой посадки пока не установлены и станут предметом расследования.

Напомним, в январе 2022 года при крушении частного вертолета в Благовещенском районе погибли два человека, включая предпринимателя Андрея Олейника. Верховный суд республики в 2024 году пересмотрел приговор пилоту, виновному в той катастрофе.

В мае 2017 года в Белорецком районе потерпел крушение Robinson-44, выполнявший авиалесоохранные работы — тогда погибли все три человека на борту. По данным анализа безопасности полетов, в 2017 году с вертолетами коммерческой авиации в России произошло девять авиационных происшествий, включая четыре катастрофы.