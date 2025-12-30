Вандалы разгромили ледовый городок на главной площади башкирского Янаула

Неизвестные разрушили ледовые скульптуры в новогоднем городке на центральной площади Янаула. Момент погрома попал на камеры видеонаблюдения, полиция ищет нарушителей.

Инцидент произошел накануне новогодних праздников. Ледовые фигуры, которые строили местные мастера для детей, превращены в груду обломков. В районной администрации подтвердили факт вандализма и назвали поступок «моральным падением» и полным неуважением к чужому труду.

©UTV

Записи с уличных камер уже передали в правоохранительные органы. Сейчас полиция устанавливает личности участников погрома.

Грозит уголовное дело

Если вандалов найдет полиция, им придется отвечать по статье 214 УК РФ «Вандализм». Наказание зависит от тяжести проступка и статуса нарушителей:

штраф до 40 тысяч рублей;

обязательные работы до 360 часов;

арест на срок до трех месяцев.

Проблема с сохранностью ледовых городков в Янауле возникает не впервые. В 2019 году власти города пошли на радикальные меры и оградили ледяные скульптуры металлическими заборами. Тогда чиновники объясняли это требованиями безопасности, но жители восприняли ограждения как защиту от хулиганов.

Похожие случаи происходят и в других городах Башкирии. В начале декабря 2025 года в парке «Звездный» города Октябрьский мужчина пытался разобрать городскую елку. Видео с его попытками «побороть» дерево также попало в социальные сети.