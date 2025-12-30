0
2 часа
Происшествия

Вандалы разгромили ледовый городок на главной площади башкирского Янаула

Неизвестные разрушили ледовые скульптуры в новогоднем городке на центральной площади Янаула. Момент погрома попал на камеры видеонаблюдения, полиция ищет нарушителей.
вандалы на ледовом городке
©UTV

Инцидент произошел накануне новогодних праздников. Ледовые фигуры, которые строили местные мастера для детей, превращены в груду обломков. В районной администрации подтвердили факт вандализма и назвали поступок «моральным падением» и полным неуважением к чужому труду.

RuTube
©UTV

Записи с уличных камер уже передали в правоохранительные органы. Сейчас полиция устанавливает личности участников погрома.

Грозит уголовное дело

Если вандалов найдет полиция, им придется отвечать по статье 214 УК РФ «Вандализм». Наказание зависит от тяжести проступка и статуса нарушителей:

  • штраф до 40 тысяч рублей;
  • обязательные работы до 360 часов;
  • арест на срок до трех месяцев.

Проблема с сохранностью ледовых городков в Янауле возникает не впервые. В 2019 году власти города пошли на радикальные меры и оградили ледяные скульптуры металлическими заборами. Тогда чиновники объясняли это требованиями безопасности, но жители восприняли ограждения как защиту от хулиганов.

Похожие случаи происходят и в других городах Башкирии. В начале декабря 2025 года в парке «Звездный» города Октябрьский мужчина пытался разобрать городскую елку. Видео с его попытками «побороть» дерево также попало в социальные сети.

Похожие записи
0
15.12.2025
Происшествия

Четверо детей отравились парами хлора в бассейне спортшколы в Башкирии

прокуратура на месте происшествия в бассейне
В Янауле четверо детей были доставлены в больницу с симптомами отравления после посещения бассейна. Об инциденте сообщили в республиканской прокуратуре.
0
24.11.2025
Происшествия

Школьники в Стерлитамаке отмоют сквер после побега от мэра

вандалы в городе и мэр
Глава Стерлитамака застал школьников за порчей стендов. После побега их нашли полицейские: теперь подростки отмоют все, что успели испачкать.
0
23.11.2025
Происшествия

Мэр Стерлитамака заставил бежать подростков-вандалов

вандалы в городе и мэр
Эмиль Шаймарданов застал подростков за уничтожением стендов. Глава города лично прогнал нарушителей и теперь ждет реакции от местной полиции.
0
11.11.2025
Новости

Глава Башкирии нашёл причину вандализма в республике: «Непорядок призывает к действию»

разбили стекло остановки
Жители Уфы пожаловались Радию Хабирову на вандалов и попросили создать дружины. Глава Башкирии ответил, что это издержки цивилизации и скоро пройдёт.
0
23.08.2025
Новости

В Уфе восстановили остановку «Озёрная» после нападения вандалов

рабочие восстанавливают остановку транспорта
Ночной кураж в Уфе. Неизвестные разбили павильон на Озёрной, заставив коммунальщиков экстренно всё чинить. Мэрия негодует и напоминает: бюджет не резиновый.
0
29.06.2025
Происшествия

В Башкирии осквернили гламурный монумент вождю

бюст сталину
В башкирском селе Амирово неизвестные облили краской бюст Сталину. Последствия ночной атаки ликвидировали оперативно — памятник уже отмыли до первоначального розового оттенка.
0
24.06.2025
Происшествия

В Башкирии месяц работы волонтеров уничтожили за одну ночь

лавочки в парке
В Благовещенском районе неизвестные похитили скамейки возле родника. Злоумышленники не просто унесли лавочку, а буквально выкорчевали её из земли вместе с бетонным фундаментом.
0
27.05.2025
Происшествия

Неизвестные устроили погром в двух парках поселка Чишмы в Башкирии

сломанная доска
В поселке Чишмы неизвестные устроили погром сразу в двух парках, сообщает местная администрация. Вандалы прошлись по паркам как ураган: сломали скамейку, сожгли мусорный бак и затоптали клумбы в парке Победы.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.