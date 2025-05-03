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Вахтовики из Уфы застряли в Сургуте

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Группа вахтовиков из Уфы застряла сегодня в Сургуте из-за неисправности самолёта, сообщил ТГ-канал «Авиаинцидент».

Борт ATR 75 авиакомпании «ЮТэйр» уже вырулил на исполнительный старт, но в последний момент экипаж заметил что-то неладное. Лайнер резко развернули и отогнали обратно на стоянку.

Что именно сломалось — пилоты не сказали. Видимо, чтобы не пугать народ. Но пассажиров быстро пересадили на другой самолёт.

Рейс всё-таки вылетел, но с серьёзной задержкой. Для парней с вахты это обычно головная боль — многим ещё добираться от аэропорта до дома.

Ранее на борту самолета, следовавшего из Уфы в Когалым, пассажир почувствовал резкое недомогание. Несмотря на активацию сигнала срочности, экипаж решил не менять маршрут. После посадки мужчине оказали медицинскую помощь.

авиаинцидент
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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