Вахтовики из Уфы застряли в Сургуте

Группа вахтовиков из Уфы застряла сегодня в Сургуте из-за неисправности самолёта, сообщил ТГ-канал «Авиаинцидент».

Борт ATR 75 авиакомпании «ЮТэйр» уже вырулил на исполнительный старт, но в последний момент экипаж заметил что-то неладное. Лайнер резко развернули и отогнали обратно на стоянку.

Что именно сломалось — пилоты не сказали. Видимо, чтобы не пугать народ. Но пассажиров быстро пересадили на другой самолёт.

Рейс всё-таки вылетел, но с серьёзной задержкой. Для парней с вахты это обычно головная боль — многим ещё добираться от аэропорта до дома.

Ранее на борту самолета, следовавшего из Уфы в Когалым, пассажир почувствовал резкое недомогание. Несмотря на активацию сигнала срочности, экипаж решил не менять маршрут. После посадки мужчине оказали медицинскую помощь.