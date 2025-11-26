0
Происшествия

В Зианчуринском районе Башкирии водитель «Лады» насмерть сбил пешехода

В Зианчуринском районе водитель «Лады» сбил мужчину, находившегося на проезжей части в темное время суток. Пострадавший скончался на месте происшествия.
авто после дтп
©ГАИ по Башкирии

Дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом зафиксировано в Зианчуринском районе, сообщает пресс-служба республиканской Госавтоинспекции.

Инцидент произошел в темное время суток на первом километре автодороги Исянгулово — Мраково. По предварительным данным, 36-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» допустил наезд на пешехода, который двигался в попутном направлении.

RuTube
©ГАИ по Башкирии

В результате столкновения 38-летний мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью. Светоотражающие элементы на одежде погибшего отсутствовали, что в условиях недостаточной видимости могло повлиять на своевременное обнаружение человека на дороге.

Медицинская бригада, прибывшая на место вызова, констатировала смерть пострадавшего. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают полные обстоятельства произошедшего и проводят необходимые процессуальные действия.

Ранее в этом месяце, шестого ноября, в Зианчуринском районе произошло другое серьезное ДТП. На трассе Магнитогорск — Ира столкнулись легковой автомобиль «Лада Гранта» и грузовик Volvo. В той аварии погиб пассажир легкового автомобиля, а водитель был госпитализирован.

Дополнительно в районе сохраняется проблема с состоянием дорожной инфраструктуры. Прокуратура обязала местную администрацию провести ремонт 12 мостовых сооружений, которые были признаны аварийными и представляют потенциальную опасность для участников движения.

