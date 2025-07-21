В Якутии автобус с 33 вахтовиками сорвался с 25-метрового обрыва: 13 человек погибли, 20 в больнице

В Якутии автобус с вахтовиками сорвался с 25-метрового обрыва. Погибли 13 человек, ещё 20 в больнице. Водитель не удержал машину на дороге. ©Следком Якутии / T.me
Тринадцать человеческих жизней унесла жуткая авария в Якутии. Ещё два десятка рабочих оказались на больничных койках. Следователи уже разбираются в причинах трагедии и возбудили уголовное дело об оказании услуг, которые привели к массовой гибели людей.
Всё случилось глубокой ночью 21 июля в Нерюнгринском районе. Автобус-вахтовка на базе КАМАЗа вёз 33 сотрудника с шахты «Восточная Денисовская». Машина двигалась по закрытой технологической дороге горно-обогатительного комбината.
В какой-то момент водитель не удержал тяжёлый транспорт на трассе. Автобус съехал с дороги и полетел вниз с обрыва высотой около 25 метров. Машина перевернулась и рухнула на крышу, превратившись в груду искорёженного металла.
Шансов выжить в таком падении было немного. Спасателям, прибывшим на место, пришлось доставать раненых и тела погибших из обломков. Из двадцати пострадавших двое находятся в тяжёлом состоянии.
Для перевозки рабочих использовался специальный автобус НЕФАЗ, созданный для суровых условий бездорожья. Однако даже такая техника оказалась бессильна.
- Что известно о водителе? Это была его ошибка?
Данные о водителе разнятся. По одной информации, за рулём находился 29-летний Виталий Т. с пятилетним водительским стажем, которого за последний год семь раз штрафовали за нарушения ПДД. По другой версии, озвученной СК, водителю было 52 года. В любом случае, предварительная причина — человеческий фактор: водитель не справился с управлением на технологической дороге.
- Кому принадлежал автобус и кто отвечал за перевозку?
Автобус принадлежал компании «Колмар», одной из крупнейших угледобывающих компаний в России. Он перевозил сотрудников с шахты «Восточная Денисовская», которая входит в структуру ГОК «Денисовский». Прокуратура уже начала проверку в отношении компании, чтобы оценить, как соблюдались требования безопасности дорожного движения и охраны труда при перевозке работников.
- Что такое технологическая дорога и почему по ней ехал автобус?
Это частная, закрытая дорога, принадлежащая горно-обогатительному комбинату. Она не является дорогой общего пользования и предназначена для нужд предприятия, в том числе для перевозки сотрудников на удалённые объекты, такие как шахты. Эти дороги часто проходят по сложному рельефу и не всегда имеют такое же качественное покрытие и ограждения, как федеральные трассы.
- Насколько серьёзна проблема аварий с вахтовиками в России?
К сожалению, это не единичный случай. Аварии с вахтовыми автобусами на технологических дорогах происходят с печальной регулярностью. Например, в августе 2023 года в том же Нерюнгринском районе на дороге Улак — Эльга перевернулся вахтовый «Урал», перевозивший рабочих. Тогда водитель погиб на месте, а восемь пассажиров были госпитализированы. Часто причинами таких ДТП становятся сложные погодные условия, человеческий фактор или плохое техническое состояние транспорта, не предназначенного для суровых условий эксплуатации.
- Какая сейчас обстановка на месте трагедии и что будет дальше?
На месте продолжают работать экстренные службы. Из Якутска в Нерюнгри вылетела бригада врачей из республиканского центра медицины катастроф для помощи пострадавшим. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ), которая предусматривает наказание до десяти лет лишения свободы. В Нерюнгринском районе 22 июля объявлен днём траура.
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.
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