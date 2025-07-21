В Якутии автобус с 33 вахтовиками сорвался с 25-метрового обрыва: 13 человек погибли, 20 в больнице

В Якутии автобус с вахтовиками сорвался с 25-метрового обрыва. Погибли 13 человек, ещё 20 в больнице. Водитель не удержал машину на дороге.

Тринадцать человеческих жизней унесла жуткая авария в Якутии. Ещё два десятка рабочих оказались на больничных койках. Следователи уже разбираются в причинах трагедии и возбудили уголовное дело об оказании услуг, которые привели к массовой гибели людей.

Всё случилось глубокой ночью 21 июля в Нерюнгринском районе. Автобус-вахтовка на базе КАМАЗа вёз 33 сотрудника с шахты «Восточная Денисовская». Машина двигалась по закрытой технологической дороге горно-обогатительного комбината.

В какой-то момент водитель не удержал тяжёлый транспорт на трассе. Автобус съехал с дороги и полетел вниз с обрыва высотой около 25 метров. Машина перевернулась и рухнула на крышу, превратившись в груду искорёженного металла.

Шансов выжить в таком падении было немного. Спасателям, прибывшим на место, пришлось доставать раненых и тела погибших из обломков. Из двадцати пострадавших двое находятся в тяжёлом состоянии.

Для перевозки рабочих использовался специальный автобус НЕФАЗ, созданный для суровых условий бездорожья. Однако даже такая техника оказалась бессильна.