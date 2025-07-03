В уфимской квартире разорвался баллон с углекислотой

В уфимском Сипайлово взорвался пятилитровый баллон с углекислотой. Балконная плита повисла в воздухе, выбиты окна и двери. Люди чудом не пострадали

Бетонная плита, свисающая с четвёртого этажа, и ленты оцепления — так теперь выглядит дом №40 на улице Гагарина в Уфе. Как сообщили в региональном МЧС, днём 3 июля в одной из квартир произошла разгерметизация пятилитрового баллона с углекислотой.

Взрывной волной вынесло балконную дверь и остекление, но горения не последовало. Чудо, что находившиеся в квартире люди не получили ни царапины. Последствия могли оказаться куда печальнее.

На место тут же прибыли все экстренные службы: спасатели МЧС, специалисты Госкомитета по ЧС и Управления гражданской защиты. Территорию под опасным балконом огородили, а нависающую конструкцию планируют демонтировать в ближайшее время. Ситуацию под личный контроль взял глава Октябрьского района.

Виновником переполоха стал небольшой баллон с CO2, который, по предварительным данным, хранился на балконе. Сотрудникам МЧС ещё предстоит выяснить, что именно спровоцировало ЧП — скорее всего, всему виной прямое попадание солнечных лучей и нагрев.