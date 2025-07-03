В уфимской квартире разорвался баллон с углекислотой

Бетонная плита, свисающая с четвёртого этажа, и ленты оцепления — так теперь выглядит дом №40 на улице Гагарина в Уфе. Как сообщили в региональном МЧС, днём 3 июля в одной из квартир произошла разгерметизация пятилитрового баллона с углекислотой.
Взрывной волной вынесло балконную дверь и остекление, но горения не последовало. Чудо, что находившиеся в квартире люди не получили ни царапины. Последствия могли оказаться куда печальнее.
На место тут же прибыли все экстренные службы: спасатели МЧС, специалисты Госкомитета по ЧС и Управления гражданской защиты. Территорию под опасным балконом огородили, а нависающую конструкцию планируют демонтировать в ближайшее время. Ситуацию под личный контроль взял глава Октябрьского района.
Виновником переполоха стал небольшой баллон с CO2, который, по предварительным данным, хранился на балконе. Сотрудникам МЧС ещё предстоит выяснить, что именно спровоцировало ЧП — скорее всего, всему виной прямое попадание солнечных лучей и нагрев.
Зачем вообще держать такой баллон в городской квартире? Для шашлыков на балконе?
Углекислотные баллоны (CO2) — это не про шашлыки. Чаще всего такие ёмкости нужны для аквариумов с живыми растениями, аппаратов для газирования воды или домашних пивоварен. В любом случае, эксперты в один голос твердят: жилая квартира, а особенно солнечный балкон — худшее место для хранения любых сосудов под давлением.
Почему он вообще взорвался? Просто от солнца?
Именно. Предварительная версия МЧС — нарушение правил хранения. Баллон оставили на балконе, а июльское уфимское солнце сделало своё дело. Физика проста: при нагреве газ внутри замкнутого объёма расширяется, давление на стенки сосуда многократно возрастает. Если оно превышает предел прочности металла, происходит взрыв. Стандартный диапазон рабочих температур для таких баллонов — до +50 °C, а на залитом солнцем балконе эта отметка легко преодолевается.
Это то же самое, что и взрывы бытового газа, о которых постоянно говорят? Или есть разница?
Не совсем, и это важный момент. В Уфе взорвался баллон с углекислотой (CO2), она не горит. Поэтому был только «хлопок» и разрушения от ударной волны, но не было пожара. А вот когда говорят о взрывах бытового газа, речь обычно идёт о метане (из трубы) или пропан-бутановой смеси (в красных баллонах). Эти газы горючи, и их утечка может привести не только к взрыву от малейшей искры выключателя, но и к масштабному пожару с обрушением целых подъездов.
У меня на даче стоит похожий баллон. Как сделать так, чтобы он не превратился в опасный предмет?
Есть несколько золотых правил, которые могут спасти жизнь и имущество:
- Храните в тени. Никогда не оставляйте баллон под прямыми солнечными лучами или рядом с батареей. Идеальное место — прохладный, хорошо проветриваемый сарай или специальный металлический ящик на улице.
- Не заправляйте «под завязку». По правилам, баллон должны заполнять не более чем на 85% объёма, чтобы у газа было место для расширения при нагреве. Заправка на сомнительных станциях — это игра в русскую рулетку.
- Проверяйте на утечки. Регулярно обмыливайте соединения мыльным раствором. Если есть пузыри или вы чувствуете резкий запах (в горючие газы специально добавляют ароматизатор) — немедленно перекрывайте вентиль и вызывайте специалистов.
- Покупайте современные баллоны. Сейчас существуют более безопасные композитно-полимерные баллоны. Они не взрываются при перегреве, а просто стравливают избыточное давление через специальный клапан.
А кто теперь будет платить за ремонт балкона и выбитые окна?
Платить будет виновник. В данном случае — владелец квартиры и баллона. Ему придётся не только восстанавливать свой балкон и окна, но и возмещать ущерб соседям, если он есть. Глава района взял ситуацию на контроль, но это не значит, что ремонт оплатят из бюджета — скорее, помогут с организацией демонтажа и проследят, чтобы всё было сделано безопасно.
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.