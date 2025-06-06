В Уфимском районе загорелся металлический ангар с резиновой крошкой

Спасатели МЧС Башкирии сражаются с огненной стихией в селе Нижегородка Уфимского района, сообщает пресс-служба ведомства. Пламя охватило металлический ангар с резиновой крошкой на улице Предпринимателей.

Огонь разгулялся на площади 450 квадратных метров. К месту ЧП стянули серьёзные силы — двадцать пожарных и шесть единиц спецтехники.

Чёрные клубы дыма поднялись так высоко, что их заметили даже жители Уфы. Соцсети наводнили видео с места происшествия — картина впечатляющая и пугающая одновременно.

Резиновая крошка горит особенно интенсивно, создавая токсичный дым. Спасатели принимают все меры для локализации огня и не допускают его распространения на соседние строения.

Радует одно — людей среди пострадавших нет. МЧС подтверждает: информации о жертвах не поступало. Работы по тушению продолжаются.