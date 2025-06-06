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В Уфимском районе загорелся металлический ангар с резиновой крошкой

©МЧС по Башкирии

Спасатели МЧС Башкирии сражаются с огненной стихией в селе Нижегородка Уфимского района, сообщает пресс-служба ведомства. Пламя охватило металлический ангар с резиновой крошкой на улице Предпринимателей.

Огонь разгулялся на площади 450 квадратных метров. К месту ЧП стянули серьёзные силы — двадцать пожарных и шесть единиц спецтехники.

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Чёрные клубы дыма поднялись так высоко, что их заметили даже жители Уфы. Соцсети наводнили видео с места происшествия — картина впечатляющая и пугающая одновременно.

Резиновая крошка горит особенно интенсивно, создавая токсичный дым. Спасатели принимают все меры для локализации огня и не допускают его распространения на соседние строения.

Радует одно — людей среди пострадавших нет. МЧС подтверждает: информации о жертвах не поступало. Работы по тушению продолжаются.

Изначально в сводках фигурировал уфимский микрорайон Нижегородка, но позже выяснилось — речь о селе в Уфимском районе. Путаница возникла из-за одинаковых названий.

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Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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