0
2 часа
Происшествия

В Уфимском районе водитель без прав пытался скрыться от инспекторов ДПС

В селе Юматово инспекторы ДПС задержали водителя 2006 года рождения, не имевшего прав. На нарушителя составили три протокола, автомобиль эвакуирован.
автомобиль удирает от погони
©ГАИ по Башкирии

В деревне Юматово Уфимского района экипаж ДПС заметил отечественную «Ладу Гранту» и решил проверить документы у сидящего за рулем. Водитель транспортного средства проигнорировал требование инспекторов. Он увеличил скорость и предпринял попытку скрыться от патрульного экипажа на улицах населенного пункта. Об этом сообщили в региональной ГАИ.

RuTube
©ГАИ по Башкирии

В ходе преследования автомобиль был остановлен. Установлено, что за рулем находился местный житель 2006 года рождения.

При проверке документов выяснилось, что задержанный не имеет водительского удостоверения. Проведенное освидетельствование показало отсутствие признаков алкогольного опьянения.

В отношении водителя составлено три административных материала. Ему вменяются неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции, управление транспортным средством без прав и невыполнение требования об остановке.

Автомобиль задержан и помещен на специализированную стоянку. Нарушителю предстоит оплатить штрафы, а также расходы на эвакуацию и хранение транспортного средства.

В начале января 2026 года в регионе зафиксировано значительное число нарушений. За 1 января инспекторы выявили 64 водителя в состоянии опьянения, 2 января — 60 таких случаев.

В Уфе также проводятся рейды по выявлению нарушителей. В один из дней января сотрудники ГИБДД задержали девять водителей в нетрезвом состоянии и составили около 300 административных материалов.

Согласно данным за первое полугодие 2025 года, в республике наблюдалось снижение аварийности с участием нетрезвых водителей. Количество таких ДТП сократилось на 26% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Ранее, в декабре 2025 года, похожий инцидент произошел в Зианчуринском районе. Тогда водитель автомобиля ВАЗ, лишенный прав, пытался скрыться от сотрудников ДПС на машине с отсутствующим колесом.

Действующее законодательство предусматривает штраф за управление автомобилем без прав в размере от 5 до 15 тысяч рублей. За вождение в нетрезвом виде установлен штраф 30 тысяч рублей с лишением прав на срок от полутора до двух лет.

0
09.01.2026
Происшествия

Водитель Opel погиб в ДТП на западном обходе Уфы

авто после дтп
Сегодня вечером на 7-м километре Западного обхода Уфы произошло столкновение двух автомобилей — 28-летний водитель Opel погиб на месте, его пассажирка доставлена в больницу.
0
05.01.2026
Происшествия

Два человека погибли в ДТП на западном обходе Уфы

авто после дтп
В Уфимском районе произошло столкновение автомобилей Lada Granta и Toyota Yaris. В результате аварии два человека скончались на месте, трое доставлены в больницу.
0
04.01.2026
Происшествия

В двух СНТ под Уфой сгорели дачи: одна погибшая и трое пострадавших

строение после пожара
В садовых товариществах Уфимского района сгорели два дома. Жертвой огня стала 65-летняя женщина, еще трое госпитализированы. Врачи борются за жизнь пациентки с тяжелыми ожогами.
0
01.01.2026
Происшествия

В Уфимском районе два человека пострадали при пожаре в бане в новогоднюю ночь

пожарная машина на месте происшествия
Двое мужчин получили тяжелые ожоги в бане в Уфимском районе. В новогоднюю ночь они разжигали печь газовым баллончиком, который взорвался у них в руках.
0
27.12.2025
Происшествия

Бешеная лиса ранила охранника в Уфимском районе

рыжая лиса
Житель пригорода Уфы проходит экстренную вакцинацию после попытки разнять драку лисы и собаки. У дикого животного подтвердили бешенство, а пес, с которым оно контактировало, пропал.
1
19.12.2025
Жизнь

Коммунальщики затопили дома в уфимском Булгаково: после замены труб подвалы ушли под воду на 1,5 метра

коммуникации в подвале
В селе Булгаково Уфимского района частные дома затопило водой. Авария произошла после того, как осенью ресурсоснабжающая организация ООО ЖКХ «Шемяк» заменила старые трубы на новые.
0
08.12.2025
Происшествия

Три сотрудницы кафе пострадали при пожаре в Уфимском районе

загорелась постройка
В селе Ольховое Уфимского района произошел пожар в здании кафе. По информации пресс-службы ГУ МЧС по Башкирии, сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера, после чего на место были направлены пожарные расчеты.
