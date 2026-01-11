В Уфимском районе водитель без прав пытался скрыться от инспекторов ДПС

В селе Юматово инспекторы ДПС задержали водителя 2006 года рождения, не имевшего прав. На нарушителя составили три протокола, автомобиль эвакуирован.

В деревне Юматово Уфимского района экипаж ДПС заметил отечественную «Ладу Гранту» и решил проверить документы у сидящего за рулем. Водитель транспортного средства проигнорировал требование инспекторов. Он увеличил скорость и предпринял попытку скрыться от патрульного экипажа на улицах населенного пункта. Об этом сообщили в региональной ГАИ.

©ГАИ по Башкирии

В ходе преследования автомобиль был остановлен. Установлено, что за рулем находился местный житель 2006 года рождения.

При проверке документов выяснилось, что задержанный не имеет водительского удостоверения. Проведенное освидетельствование показало отсутствие признаков алкогольного опьянения.

В отношении водителя составлено три административных материала. Ему вменяются неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции, управление транспортным средством без прав и невыполнение требования об остановке.

Автомобиль задержан и помещен на специализированную стоянку. Нарушителю предстоит оплатить штрафы, а также расходы на эвакуацию и хранение транспортного средства.

В начале января 2026 года в регионе зафиксировано значительное число нарушений. За 1 января инспекторы выявили 64 водителя в состоянии опьянения, 2 января — 60 таких случаев.

В Уфе также проводятся рейды по выявлению нарушителей. В один из дней января сотрудники ГИБДД задержали девять водителей в нетрезвом состоянии и составили около 300 административных материалов.

Согласно данным за первое полугодие 2025 года, в республике наблюдалось снижение аварийности с участием нетрезвых водителей. Количество таких ДТП сократилось на 26% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Ранее, в декабре 2025 года, похожий инцидент произошел в Зианчуринском районе. Тогда водитель автомобиля ВАЗ, лишенный прав, пытался скрыться от сотрудников ДПС на машине с отсутствующим колесом.

Действующее законодательство предусматривает штраф за управление автомобилем без прав в размере от 5 до 15 тысяч рублей. За вождение в нетрезвом виде установлен штраф 30 тысяч рублей с лишением прав на срок от полутора до двух лет.