Происшествия

В Уфимском районе два человека пострадали при пожаре в бане в новогоднюю ночь

Двое мужчин получили тяжелые ожоги в бане в Уфимском районе. В новогоднюю ночь они разжигали печь газовым баллончиком, который взорвался у них в руках.
пожарная машина на месте происшествия
©Госкомитет Башкирии по ЧС

Пожар случился в деревне Шмидтово. В больницу доставили двух братьев 1990 и 1993 года рождения.

Врачи оценивают травмы как серьезные. По данным источника UFA1, у старшего брата обожжено 80% тела. У младшего диагностировали ожоги ног и поражение 30% кожи. Сейчас за жизнь мужчин борются врачи в Уфе.

последствия пожара
©Госкомитет Башкирии по ЧС

Пожарные получили вызов около четырех часов утра. К этому моменту баня уже горела. Огонь потушили, но спасти постройку от повреждений и уберечь людей не удалось.

Сами пострадавшие рассказали, что использовали для розжига газовый баллончик. В какой-то момент он взорвался. В Госкомитете РБ по ЧС эту версию предварительно подтверждают.

Использование легковоспламеняющихся жидкостей и газа для розжига печей — одна из частых причин бытовых пожаров в праздники. Спасатели напоминают, что баллоны под давлением нельзя нагревать или держать рядом с открытым огнем: металл корпуса не выдерживает термической нагрузки, и происходит мгновенный выброс горящего газа.

В данном случае ситуация усугубилась замкнутым пространством бани. Взрыв в небольшом помещении приводит к моментальному распространению огня и тяжелым термотравмам, так как у людей нет времени покинуть опасную зону. Официальное заключение о причинах пожара инспекторы дадут после завершения экспертизы.

В 2025 году в республике произошло свыше 7400 пожаров, погибли 190 человек, из них 12 детей. Эти данные Госкомитет по ЧС приводил в конце декабря.

