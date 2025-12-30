В Уфе живодеры искалечили собаку на заброшенной стройке

Полиция Уфы проверяет информацию о жестоком обращении с животным на улице Пархоменко. Неизвестные вырвали дворняге внутренние органы и сломали позвоночник.

Собаку с тяжелыми травмами нашли волонтеры приюта «Дом надежды» на территории недостроенного здания. Животное пролежало там два дня, сообщает Горобзор.

В ветеринарной клинике диагностировали травматическую ампутацию половых органов и перелом позвоночника. Врачи подтвердили, что характер увечий указывает на действия человека, а не нападение других животных. Собаку прооперируют, но ходить она больше не сможет — травма спины привела к необратимому параличу.

Директор приюта Ольга Быкова сообщила, что волонтеры готовят заявление в полицию. Зоозащитники требуют найти виновных и возбудить уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными. Сейчас пострадавший пес находится под наблюдением врачей, его состояние оценивают как тяжелое.

Случаи жестокости по отношению к животным в Башкирии фиксируют регулярно. В апреле 2025 года в Уфе женщина публично избила свою собаку, попав на камеры наблюдения. В декабре 2024 года задержали подозреваемого в серии убийств животных в Черниковке.

Максимальное наказание за жестокое обращение с животными (ст. 245 УК РФ) предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Приют «Дом надежды», спасший собаку, сам находится в сложной ситуации. С 2024 года его пытаются закрыть через суд из-за претензий к земельному участку в Иглино, где содержатся сотни животных.