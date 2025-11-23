В Уфе женщина полтора часа провела на балконе пятого этажа без верхней одежды

46‑летняя жительница Уфы около полутора часов простояла без верхней одежды на балконе пятого этажа, пока спасатели не помогли ей вернуться в квартиру.

В Уфе спасатели освободили 46‑летнюю женщину, оказавшуюся заблокированной на балконе пятого этажа жилого дома. О происшествии сообщили в Госкомитете РБ по ЧС.

Как уточняют спасатели, уфимка вышла на балкон без верхней одежды, после чего балконная дверь неожиданно захлопнулась и перестала поддаваться попыткам открыть её изнутри. Женщина вынужденно оставалась на открытом воздухе примерно полтора часа, пока соседи и родственники не обратились в службу спасения.

На адрес выехали дежурные расчёты городской спасательной службы, которые через квартиру вскрыли входную дверь и получили доступ к балконному помещению. Специалисты помогли женщине вернуться в комнату, после чего передали её родственникам и рекомендовали обратиться к медикам при признаках переохлаждения.

В распространённых сообщениях не указывается, потребовалась ли пострадавшей госпитализация или осмотр врачей на месте. При этом подчёркивается, что на протяжении всего инцидента женщина оставалась в сознании и могла самостоятельно передвигаться.

Госкомитет по ЧС республики напомнил жителям о необходимости следить за исправностью замков и фиксаторов балконных дверей. Ведомство советует не оставлять двери в положении, при котором створка может незаметно захлопнуться и заблокировать выход на улицу или в квартиру.

Накануне в Уфе спасатели уже оказывали помощь другой женщине, попавшей в чрезвычайную ситуацию из‑за холода: ночью 57‑летняя горожанка провалилась в глубокую яму возле гаражей на проспекте Октября и не смогла выбраться самостоятельно. По предварительным данным, она провела там около двух часов, получила переохлаждение и была обнаружена благодаря поискам спасателей, которые затем передали её медикам.

Сотрудники управления гражданской защиты Уфы в последние дни выезжают и на нестандартные вызовы: так, из заброшенного дома на улице Хабаровской они достали пятерых щенков, спрятавшихся под завалами мебели и досок. Животных после осмотра передали волонтёрам и в приют, о чём дополнительно сообщили в городских службах.