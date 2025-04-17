В Уфе загорелся цех по производству лодок

Для тушения пожара задействовали беспилотники

На севере Уфы произошел пожар в цехе по изготовлению ПВХ-лодок на улице Турбинной. Об этом сообщает МЧС Башкортостана 17 апреля.

Огонь распространился на 400 квадратных метров производственного помещения. К ликвидации пожара привлечены 37 спасателей и 10 единиц техники.

МЧС задействовало беспилотники для мониторинга обстановки. На место направлена передвижная лаборатория для замера концентрации вредных веществ в воздухе из-за характера производства.

В сообществе «БашДТП» опубликовали фотографии с места происшествия, где виден дым над территорией. На текущий момент, информации о пострадавших не поступало.

— Когда уже рублем будут наказывать за вред экологии этих горе коммерсантов? — написал в соцсетях Игорь.

Ранее Ньюс-Баш писал о том, что в республике за сутки в двух пожарах в частных домах погибли три человека. Трагедии произошли в Янауле и селе Благовар.