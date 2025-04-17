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В Уфе загорелся цех по производству лодок

Для тушения пожара задействовали беспилотники
пожар в уфе
©БашДТП

На севере Уфы произошел пожар в цехе по изготовлению ПВХ-лодок на улице Турбинной. Об этом сообщает МЧС Башкортостана 17 апреля.

Огонь распространился на 400 квадратных метров производственного помещения. К ликвидации пожара привлечены 37 спасателей и 10 единиц техники.

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МЧС задействовало беспилотники для мониторинга обстановки. На место направлена передвижная лаборатория для замера концентрации вредных веществ в воздухе из-за характера производства.

В сообществе «БашДТП» опубликовали фотографии с места происшествия, где виден дым над территорией. На текущий момент, информации о пострадавших не поступало.

— Когда уже рублем будут наказывать за вред экологии этих горе коммерсантов? — написал в соцсетях Игорь.

Ранее Ньюс-Баш писал о том, что  в республике за сутки в двух пожарах в частных домах погибли три человека. Трагедии произошли в Янауле и селе Благовар.

пожар в Уфе Уфа
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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