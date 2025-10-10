0
8 часов
Происшествия

В Уфе загорелась крыша строящейся высотки в ЖК Novaland

В уфимском Затоне загорелась крыша недостроенной 25-этажки в ЖК Novaland. Огонь охватил 100 квадратов, обошлось без пострадавших.
пожарный
©МЧС по Башкирии

Вечером 9 октября в уфимском микрорайоне Затон загорелась крыша 25-этажного дома в строящемся ЖК Novaland на улице Майора Доставалова. По предварительным данным ГУ МЧС по Башкирии, в результате пожара никто не пострадал.

Пожар по ул. Майора Доставалова в Уфе
RuTube
©МЧС по Башкирии

Огонь охватил около 100 квадратных метров кровли. На месте работают пожарные расчеты. Очевидцы публикуют в соцсетях видео, на которых виден дым над зданием.

пожарные машиины
©МЧС по Башкирии
пожарный со стволом
©МЧС по Башкирии
пожарный со стволом
©МЧС по Башкирии
пожарные
©МЧС по Башкирии

Жилой комплекс возводит компания АО «СЗ ИСК г. Уфы» под руководством Марата Василова. Застройщик зарегистрирован в 2018 году. Выручка компании за 2024 год составила 1,47 млрд рублей, чистая прибыль — 341 млн рублей.

Похожие записи
0
10.10.2025
Криминал

В Уфе арестован 23-летний парень за серийные нападения на студентов

преступник
В Уфе поймали 23-летнего парня из Абзелиловского района. Он с ножом и страйкбольным пистолетом пытался грабить студентов, требуя переводы.
0
10.10.2025
Криминал

Трезв, но не в себе: экспертиза установила состояние уфимца, сбросившего дочь с четвертого этажа

арест преступника
В Уфе 34-летний отец выбросил свою трёхлетнюю дочку с четвёртого этажа. Мужчина оказался трезв. Девочка сейчас в реанимации, а его отправили в СИЗО.
0
10.10.2025
Происшествия

«Состояние крайне тяжелое, но стабильное»: в Уфе врачи борются за жизнь 3-летней девочки, выброшенной отцом из окна

консилиум врачей
В Уфе трехлетняя девочка находится в критическом состоянии после падения с четвертого этажа. Её выбросил собственный отец. Пока лучшие врачи борются за её жизнь, мужчину арестовали на два месяца.
0
10.10.2025
Криминал

В Уфе в СИЗО отправили мужчину, сбросившего дочь с балкона

арест преступника
В Уфе арестовали мужчину, который хладнокровно сбросил свою трёхлетнюю дочку с балкона четвёртого этажа. Ближайшие два месяца он проведёт в СИЗО по обвинению в покушении на убийство.
0
10.10.2025
Криминал

Суд в Уфе решает судьбу отца, выкинувшего дочь с четвертого этажа

сотрудник следкома осматривает место происшествия
В Уфе судят 34-летнего мужчину, который выбросил маленькую дочь из окна 4 этажа. Девочка в реанимации, отец был трезв и не раскаивается.
0
09.10.2025
Происшествия

«Не замечали конфликтов»: что известно о семье выброшенного из окна ребенка в Уфе

муж и жена
Дикое утро в Уфе. 34-летний отец вышвырнул из окна трехлетнюю дочку. Ребенок в критическом состоянии, мужчина задержан. Соседи в шоке и дают разные показания.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.