В Уфе загорелась крыша строящейся высотки в ЖК Novaland

В уфимском Затоне загорелась крыша недостроенной 25-этажки в ЖК Novaland. Огонь охватил 100 квадратов, обошлось без пострадавших.

Вечером 9 октября в уфимском микрорайоне Затон загорелась крыша 25-этажного дома в строящемся ЖК Novaland на улице Майора Доставалова. По предварительным данным ГУ МЧС по Башкирии, в результате пожара никто не пострадал.

Пожар по ул. Майора Доставалова в Уфе ©МЧС по Башкирии

Огонь охватил около 100 квадратных метров кровли. На месте работают пожарные расчеты. Очевидцы публикуют в соцсетях видео, на которых виден дым над зданием.

Жилой комплекс возводит компания АО «СЗ ИСК г. Уфы» под руководством Марата Василова. Застройщик зарегистрирован в 2018 году. Выручка компании за 2024 год составила 1,47 млрд рублей, чистая прибыль — 341 млн рублей.