В Уфе задержан дебошир, устроивший погром в аптеке после драки

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Силовики в Башкирии задержали 29-летнего дебошира, устроившего погром в аптечном пункте на улице Маршала Жукова в уфимском районе Сипайлово. Инцидент произошел 21 июня и попал на видео, которое разлетелось по соцсетям.
Конфликт разгорелся после того, как неизвестного якобы ранили в шею, и за него заступилась группа молодых людей. Агрессивно настроенный мужчина попытался пнуть ногой человека, находившегося за стеклянной дверью аптеки «Вита».
По кадрам видно, как участники потасовки ведут себя крайне агрессивно возле аптечного учреждения. Личность пострадавшего за дверью остается неизвестной.
Представители МВД по Башкирии подтвердили задержание нарушителя спокойствия. На дебошира составили протокол за появление в общественном месте в нетрезвом виде.
Информация о якобы нанесенном ножевом ранении одному из участников драки не нашла подтверждения в ходе проверки. Следователи продолжают выяснять все обстоятельства происшествия.
Насколько часто в Уфе происходят подобные инциденты?
Дебоши и массовые драки стали обычным явлением для столицы Башкирии. В начале 2025 года в центре Уфы на улице Коммунистической произошла крупная потасовка между группой молодежи. В феврале врач больницы №21 задержал пьяного дебошира, который хамил посетителям аптеки.
По данным МВД России, в Башкирии зафиксирован резкий рост преступности — за первые два месяца 2025 года зарегистрировано 9 991 правонарушение, что на 27% больше аналогичного периода прошлого года.
Что грозит задержанному за разгром аптеки?
За повреждение стеклянной двери аптеки дебоширу грозит как административная, так и уголовная ответственность — все зависит от размера ущерба. Если стоимость поврежденного имущества не превышает 5000 рублей, нарушителю выпишут штраф от 300 до 500 рублей по статье 7.17 КоАП РФ.
При ущербе свыше 5000 рублей включается уголовная ответственность по статье 167 УК РФ. За умышленное повреждение чужого имущества предусмотрен штраф до 40 тысяч рублей, обязательные работы до 360 часов или лишение свободы до двух лет. Если деяние совершено из хулиганских побуждений, наказание ужесточается до пяти лет лишения свободы.
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.
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