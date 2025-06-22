В Уфе задержан дебошир, устроивший погром в аптеке после драки

Силовики в Башкирии задержали 29-летнего дебошира, устроившего погром в аптечном пункте на улице Маршала Жукова в уфимском районе Сипайлово. Инцидент произошел 21 июня и попал на видео, которое разлетелось по соцсетям.

Конфликт разгорелся после того, как неизвестного якобы ранили в шею, и за него заступилась группа молодых людей. Агрессивно настроенный мужчина попытался пнуть ногой человека, находившегося за стеклянной дверью аптеки «Вита».

По кадрам видно, как участники потасовки ведут себя крайне агрессивно возле аптечного учреждения. Личность пострадавшего за дверью остается неизвестной.

Представители МВД по Башкирии подтвердили задержание нарушителя спокойствия. На дебошира составили протокол за появление в общественном месте в нетрезвом виде.

Информация о якобы нанесенном ножевом ранении одному из участников драки не нашла подтверждения в ходе проверки. Следователи продолжают выяснять все обстоятельства происшествия.