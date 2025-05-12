В Уфе задержали поджигателя усадьбы Бессарабова

В центре Уфы задержали любителя покурить в неположенном месте — из-за его сигаретного окурка сгорела «Усадьба Бессарабова», памятник культурного наследия на перекрестке улиц Аксакова и Коммунистической. Информацию Ньюс-Баш подтвердили в региональном МВД.

Пожар в расселенном здании случился 26 апреля. Хорошо хоть никто не пострадал, но следователи сразу поняли — это был поджог, и завели уголовное дело.

Полицейские быстро нашли виновника — им оказался 39-летний местный житель, живущий в паре шагов от исторической усадьбы. Мужчина не стал отпираться и сразу признался — был сильно пьяный, решил прогуляться по «заброшке» и по пути выкинул непотушенную сигарету.

Сейчас поджигатель под подпиской о невыезде, следствие продолжается.

Вот так одна сигарета в нетрезвых руках чуть не лишила уфимцев исторического наследия. Интересно, когда наше культурное достояние начнут защищать не только от огня, но и от таких вот «любителей архитектуры»?

— Очень удобный способ избавится от «старого здания» для постройки очередной свечки, — считает пользователь соцсетей с ником М.

— Ага конечно, возможность пожара от сигареты есть конечно , но деревянные полы не загорятся от одного окурка , нужно че то легковоспламеняющееся, — пишет VV.

— Для многих жителей Уфы объект культурного наследия это КБ по-моему, — комментирует Nambr Van.