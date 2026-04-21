В Уфе за ночь сгорели кафе и два автомобиля

В Уфе минувшей ночью произошло два пожара: на улице Менделеева выгорело одноэтажное кафе, на улице Иксанова во дворе жилого дома — два автомобиля. Пострадавших нет.

В Уфе ночью 21 апреля зафиксировали два отдельных очага возгорания. Информацию о произошедшем опубликовала пресс-служба МЧС по Республике Башкортостан.

На улице Менделеева ночью занялась кровля одноэтажного каркасного строения площадью 10 на 6 метров, в котором располагалось кафе. Прибывшие расчёты ликвидировали огонь. Часть имущества внутри помещения получила повреждения. Жертв и пострадавших нет.

Практически одновременно на улице Иксанова во дворе многоквартирного жилого дома загорелись припаркованные автомобили. Renault Logan и Kia Cerato получили значительный ущерб. Стоявшая рядом Mazda 3 получила повреждение заднего бампера. Огнеборцы МПЧ «8 Марта» оперативно справились с возгоранием.

©БашДТП

В настоящее время на обоих объектах работают дознаватели ведомства. Устанавливаются причины пожаров и размер нанесённого ущерба.

Напомним, пожар на улице Менделеева в Уфе происходит не впервые. Вечером 5 апреля 2026 года в 20-этажном жилом доме на этой же улице загорелась квартира на седьмом этаже. Пожарные эвакуировали 18 человек, включая семерых детей. Ещё 113 жильцов (в том числе девять детей) покинули дом самостоятельно до прибытия пожарных.

По данным на начало февраля 2026 года, в Башкирии зарегистрировано более 600 пожаров и 30 погибших. Основными причинами возгораний называют нарушение правил эксплуатации печей и электрооборудования.

Ночью 30 ноября 2025 года в селе Турбаслы Иглинского района сгорели гараж и находившийся в нём автомобиль Daewoo Nexia — огонь создал угрозу для стоящего рядом одноэтажного дома на двух хозяев.