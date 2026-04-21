4 часа
Происшествия

В Уфе за ночь сгорели кафе и два автомобиля

В Уфе минувшей ночью произошло два пожара: на улице Менделеева выгорело одноэтажное кафе, на улице Иксанова во дворе жилого дома — два автомобиля. Пострадавших нет.
автомобили после пожара
©МЧС по Башкирии

В Уфе ночью 21 апреля зафиксировали два отдельных очага возгорания. Информацию о произошедшем опубликовала пресс-служба МЧС по Республике Башкортостан.

На улице Менделеева ночью занялась кровля одноэтажного каркасного строения площадью 10 на 6 метров, в котором располагалось кафе. Прибывшие расчёты ликвидировали огонь. Часть имущества внутри помещения получила повреждения. Жертв и пострадавших нет.

строение во время пожара
©МЧС по Башкирии

Практически одновременно на улице Иксанова во дворе многоквартирного жилого дома загорелись припаркованные автомобили. Renault Logan и Kia Cerato получили значительный ущерб. Стоявшая рядом Mazda 3 получила повреждение заднего бампера. Огнеборцы МПЧ «8 Марта» оперативно справились с возгоранием.

RuTube
©БашДТП

В настоящее время на обоих объектах работают дознаватели ведомства. Устанавливаются причины пожаров и размер нанесённого ущерба.

Напомним, пожар на улице Менделеева в Уфе происходит не впервые. Вечером 5 апреля 2026 года в 20-этажном жилом доме на этой же улице загорелась квартира на седьмом этаже. Пожарные эвакуировали 18 человек, включая семерых детей. Ещё 113 жильцов (в том числе девять детей) покинули дом самостоятельно до прибытия пожарных.

По данным на начало февраля 2026 года, в Башкирии зарегистрировано более 600 пожаров и 30 погибших. Основными причинами возгораний называют нарушение правил эксплуатации печей и электрооборудования.

Ночью 30 ноября 2025 года в селе Турбаслы Иглинского района сгорели гараж и находившийся в нём автомобиль Daewoo Nexia — огонь создал угрозу для стоящего рядом одноэтажного дома на двух хозяев.

20.04.2026
Происшествия

В центре Уфы иномарка протаранила магазин бытовой техники

авто после дтп
Kia Rio столкнулась со зданием магазина бытовой техники на улице Карла Маркса в Уфе 20 апреля. Водитель пытался уклониться от разворачивавшегося автомобиля. Пострадавших нет, машина получила механические повреждения.
20.04.2026
Происшествия

В Уфе водитель без прав на кроссовом мотоцикле попал с пассажиром в ночное ДТП

питбайк после дтп
Ночью 20 апреля в Уфе 20-летний водитель без прав на кроссовом мотоцикле Darex столкнулся с Hyundai Santa Fe на проспекте Октября. Обоих участников ДТП госпитализировали с травмами.
18.04.2026
Криминал

В Уфе пресекли незаконный игорный бизнес на улице Тухвата Янаби

задержание подозреваемых
В Уфе 17 апреля совместными усилиями полиции, Следственного комитета и Росгвардии были задержаны двое подозреваемых в незаконном ведении игорного бизнеса. Об этом сообщили в МВД Башкирии.
18.04.2026
Происшествия

В Уфе эвакуатор сбил 10-летнего мальчика в Инорсе

грузовик эвакуатор
Десятилетний мальчик попал под колёса эвакуатора вечером 17 апреля в Уфе — прямо на бульваре Баландина в Инорсе. Ребёнок жив, но с травмами оказался в больнице.
16.04.2026
Новости

Мэр Уфы подписал постановление о завершении отопительного сезона

девушка с котом рядом с радиатором отопления
Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев подписал постановление о завершении отопительного сезона. По словам мэра, он прошёл без серьёзных сбоев и аварий. Коммунальные службы уже приступают к подготовке к следующему зимнему периоду.
16.04.2026
Здоровье

В Уфе с начала весны от клещей пострадали 44 горожанина

клещ на ветке
С начала весны 2026 года в Уфе за медицинской помощью после укусов клещей обратились 44 жителя, больше половины из которых — дети. Мэрия города объяснила, где чаще всего происходят встречи с членистоногими, и рассказала о мерах защиты.
15.04.2026
Новости

В Уфе чиновник получил условный срок за озеленение сквера

ФССП по Башкирии
В Уфе вынесли приговор бывшему заместителю главы администрации Советского района Марату Китапову. Суд признал его виновным в превышении должностных полномочий (п.
