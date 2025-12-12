В Уфе выписали подростка, прыгнувшего вместе с подругой в реку Белую после кражи

Медики выписали 17-летнего юношу, который 3 декабря проплыл более километра по ледяной реке Белой в Уфе. Об этом 12 декабря сообщили в Минздраве Башкирии.

Восемнадцатилетняя спутница парня пока останется в стационаре. Врачи оценивают её состояние как среднетяжёлое, девушка продолжает получать медицинскую помощь.

Происшествие случилось вечером 3 декабря. Молодые люди совершили кражу в магазине на улице Пугачёва и скрылись от преследователей, прыгнув с Бельского моста в холодную воду.

Очевидцы заметили пловцов уже в районе бассейна «Юность» — в 1,2 километра от точки прыжка. Прохожие вызвали спасателей, которые подняли обоих на катер и доставили на берег.

При госпитализации у парня диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и сильное переохлаждение. Девушка поступила в реанимацию с аналогичными повреждениями.

Министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин взял лечение пострадавших под личный контроль. К молодым людям также выезжал специалист Республиканского психотерапевтического центра.

МВД Башкирии подтвердило факт кражи в магазине в тот вечер. Возраст подозреваемых совпадает с данными спасённых пловцов.

Ранее Newsbash.ru сообщал о происшествии в первые часы после спасения молодых людей. Тогда причина, по которой подростки оказались в ледяной воде, оставалась неизвестной. За первое полугодие 2025 года в Башкирии зафиксировали 23 случая падения детей с высоты, трое несовершеннолетних погибли.