0
33 минуты
Происшествия

В Уфе выписали подростка, прыгнувшего вместе с подругой в реку Белую после кражи

Медики выписали 17-летнего юношу, который 3 декабря проплыл более километра по ледяной реке Белой в Уфе. Об этом 12 декабря сообщили в Минздраве Башкирии.
автомобиль реанимации
©Gemini

Восемнадцатилетняя спутница парня пока останется в стационаре. Врачи оценивают её состояние как среднетяжёлое, девушка продолжает получать медицинскую помощь.

Происшествие случилось вечером 3 декабря. Молодые люди совершили кражу в магазине на улице Пугачёва и скрылись от преследователей, прыгнув с Бельского моста в холодную воду.

Очевидцы заметили пловцов уже в районе бассейна «Юность» — в 1,2 километра от точки прыжка. Прохожие вызвали спасателей, которые подняли обоих на катер и доставили на берег.

При госпитализации у парня диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и сильное переохлаждение. Девушка поступила в реанимацию с аналогичными повреждениями.

Министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин взял лечение пострадавших под личный контроль. К молодым людям также выезжал специалист Республиканского психотерапевтического центра.

МВД Башкирии подтвердило факт кражи в магазине в тот вечер. Возраст подозреваемых совпадает с данными спасённых пловцов.

Ранее Newsbash.ru сообщал о происшествии в первые часы после спасения молодых людей. Тогда причина, по которой подростки оказались в ледяной воде, оставалась неизвестной. За первое полугодие 2025 года в Башкирии зафиксировали 23 случая падения детей с высоты, трое несовершеннолетних погибли.

Похожие записи
0
12.12.2025
Криминал

Экс-военком Уфы получил 5 лет колонии за хищение 12 млн рублей

на осужденного надевают наручники
Бывший военком Кировского и Ленинского районов Уфы Юрий Алферов получил 5 лет колонии за хищение 12 млн рублей. Он платил зарплаты несуществующим сотрудникам.
0
12.12.2025
Происшествия

В Уфе возле Воскресенского собора на ходу загорелся автомобиль такси

горит автомобиль такси
Утром 12 декабря в Уфе на улице Комсомольской загорелся легковой автомобиль. Машина загорелась рядом с Воскресенским собором, сообщили очевидцы.
0
12.12.2025
Новости

Власти Уфы объявили программу «Зимнего Сабантуя» на новогодние каникулы

зимний сабантуй в уфе
Мэрия Уфы анонсировала проведение «Зимнего Сабантуя» на площади перед Горсоветом. Праздник стартует 25 декабря и продлится все каникулы до 11 января.
0
11.12.2025
Происшествия

В Уфе сорвался лифт с подростками и повредил трубу с горячей водой

двое подростков
В уфимском Затоне лифт с двумя 15-летними подростками сорвался в шахту и пробил трубу ГВС. Салон начал заполняться паром, детей спасли сотрудники МЧС.
0
11.12.2025
Дороги и транспорт

В аэропорту Уфы задержали рейсы из-за ситуации в Москве

аэропорт уфа с улицы
Пресс-служба аэропорта Уфы проинформировала о корректировках в расписании полетов. Причиной изменений стали временные ограничения на прием и отправку воздушных судов в аэропортах московского авиаузла
0
10.12.2025
Происшествия

В Уфе 12-летняя ученица выпала из окна школы № 4

помощь пострадавшей
В уфимском Затоне 12-летняя ученица выпала из окна школы № 4. Девочка в реанимации с переломами, предварительная причина — ссора с молодым человеком.
0
08.12.2025
Криминал

Уфимцу дали 5,5 года строгого режима за похищение девушки

похищение девушки
Верховный суд Башкирии ужесточил приговор уфимцу, признанному виновным в похищении девушки, и отправил его в колонию строгого режима.
0
08.12.2025
Происшествия

Стало известно состояние девочки из Уфы, которую из окна выбросил отец

консилиум врачей
Врачи Российской детской клинической больницы сообщили о заметном улучшении состояния трехлетней девочки из Башкирии, которая получила тяжелые травмы после падения из окна в Уфе.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.