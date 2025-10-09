В Уфе врачи борются за жизнь трехлетней девочки, которую отец выбросил с четвертого этажа

В Уфе врачи детской больницы №17 оперируют трехлетнюю девочку, поступившую в крайне тяжелом состоянии. По данным следствия, ее выбросил из окна квартиры на четвертом этаже собственный отец. Трагедия произошла на улице Ульяновых.
Министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин сообщил, что взял ситуацию под личный контроль. Пострадавшую немедленно доставили в реанимацию, сейчас она в операционной.
Отцу девочки 34 года. В момент происшествия они находились в квартире вдвоем, так как мать ребенка вместе со старшим сыном уехала в санаторий. Известно, что мужчина состоял на учете у психиатра.
Полиция задержала отца на месте. Он не смог внятно объяснить свой поступок. Следователи и криминалисты начали проверку и выясняют все обстоятельства случившегося.