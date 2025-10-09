0
9 часов
Происшествия

В Уфе врачи борются за жизнь трехлетней девочки, которую отец выбросил с четвертого этажа

Трёхлетнюю девочку, выброшенную из окна в Уфе, экстренно оперируют врачи. Состояние критическое, министр здравоохранения лично отслеживает ситуацию.
многоквартирный дом
©МВД по Башкирии

В Уфе врачи детской больницы №17 оперируют трехлетнюю девочку, поступившую в крайне тяжелом состоянии. По данным следствия, ее выбросил из окна квартиры на четвертом этаже собственный отец. Трагедия произошла на улице Ульяновых.

Комментарий Минздрава
RuTube
©Минздрав по Башкирии

Министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин сообщил, что взял ситуацию под личный контроль. Пострадавшую немедленно доставили в реанимацию, сейчас она в операционной.

Комментарий следкома
RuTube
©Следственный комитет по Башкирии

Отцу девочки 34 года. В момент происшествия они находились в квартире вдвоем, так как мать ребенка вместе со старшим сыном уехала в санаторий. Известно, что мужчина состоял на учете у психиатра.

Уфимец выкинул из окна дочь
RuTube
©МВД по Башкирии

Полиция задержала отца на месте. Он не смог внятно объяснить свой поступок. Следователи и криминалисты начали проверку и выясняют все обстоятельства случившегося.

