В Уфе возле Воскресенского собора на ходу загорелся автомобиль такси

Утром 12 декабря в Уфе на улице Комсомольской загорелся легковой автомобиль. Машина загорелась рядом с Воскресенским собором, сообщили очевидцы.

Renault Logan с опознавательными знаками такси ехал в сторону центральной части города. По неустановленной причине произошел пожар в моторном отсеке. Огонь быстро распространился на переднюю часть машины, пишет Уфа1.

Прибывшие пожарные ликвидировали возгорание, однако транспортное средство получило значительные повреждения и, по предварительной оценке, не подлежит восстановлению. После тушения сгоревший автомобиль был эвакуирован с проезжей части.

Инцидент вызвал бурное обсуждение в социальных сетях. Некоторые пользователи раскритиковали водителей, которые проезжали мимо и не попытались помочь потушить пламя. Одна из жительниц Уфы указала на то, что совместными усилиями можно было бы минимизировать ущерб.

В ответ на это другие участники обсуждения высказали свои аргументы. Главной причиной бездействия они назвали потенциальную опасность взрыва газового оборудования, которым мог быть оснащен автомобиль. Также высказывалось мнение, что пламя было слишком сильным для стандартных автомобильных огнетушителей.

Ранее на портале News-Bash.ru сообщалось о похожем случае, когда в Ленинском районе города ночью загорелся автомобиль Daewoo Nexia. А в апреле 2024 года на улице Мушникова сгорела Lada Granta, где одной из версий возгорания называли неисправность электропроводки.

По официальным данным, общее число техногенных пожаров в Башкирии имеет тенденцию к снижению. За 2025 год в регионе было зафиксировано 7147 таких случаев, что на 19,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.