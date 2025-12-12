0
1 час
Происшествия

В Уфе возле Воскресенского собора на ходу загорелся автомобиль такси

Утром 12 декабря в Уфе на улице Комсомольской загорелся легковой автомобиль. Машина загорелась рядом с Воскресенским собором, сообщили очевидцы.
горит автомобиль такси
©Уфа1

Renault Logan с опознавательными знаками такси ехал в сторону центральной части города. По неустановленной причине произошел пожар в моторном отсеке. Огонь быстро распространился на переднюю часть машины, пишет Уфа1.

Прибывшие пожарные ликвидировали возгорание, однако транспортное средство получило значительные повреждения и, по предварительной оценке, не подлежит восстановлению. После тушения сгоревший автомобиль был эвакуирован с проезжей части.

Инцидент вызвал бурное обсуждение в социальных сетях. Некоторые пользователи раскритиковали водителей, которые проезжали мимо и не попытались помочь потушить пламя. Одна из жительниц Уфы указала на то, что совместными усилиями можно было бы минимизировать ущерб.

В ответ на это другие участники обсуждения высказали свои аргументы. Главной причиной бездействия они назвали потенциальную опасность взрыва газового оборудования, которым мог быть оснащен автомобиль. Также высказывалось мнение, что пламя было слишком сильным для стандартных автомобильных огнетушителей.

Ранее на портале News-Bash.ru сообщалось о похожем случае, когда в Ленинском районе города ночью загорелся автомобиль Daewoo Nexia. А в апреле 2024 года на улице Мушникова сгорела Lada Granta, где одной из версий возгорания называли неисправность электропроводки.

По официальным данным, общее число техногенных пожаров в Башкирии имеет тенденцию к снижению. За 2025 год в регионе было зафиксировано 7147 таких случаев, что на 19,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Похожие записи
0
12.12.2025
Новости

Власти Уфы объявили программу «Зимнего Сабантуя» на новогодние каникулы

зимний сабантуй в уфе
Мэрия Уфы анонсировала проведение «Зимнего Сабантуя» на площади перед Горсоветом. Праздник стартует 25 декабря и продлится все каникулы до 11 января.
0
11.12.2025
Происшествия

В Уфе сорвался лифт с подростками и повредил трубу с горячей водой

двое подростков
В уфимском Затоне лифт с двумя 15-летними подростками сорвался в шахту и пробил трубу ГВС. Салон начал заполняться паром, детей спасли сотрудники МЧС.
0
11.12.2025
Дороги и транспорт

В аэропорту Уфы задержали рейсы из-за ситуации в Москве

аэропорт уфа с улицы
Пресс-служба аэропорта Уфы проинформировала о корректировках в расписании полетов. Причиной изменений стали временные ограничения на прием и отправку воздушных судов в аэропортах московского авиаузла
0
10.12.2025
Происшествия

В Уфе 12-летняя ученица выпала из окна школы № 4

помощь пострадавшей
В уфимском Затоне 12-летняя ученица выпала из окна школы № 4. Девочка в реанимации с переломами, предварительная причина — ссора с молодым человеком.
0
08.12.2025
Криминал

Уфимцу дали 5,5 года строгого режима за похищение девушки

похищение девушки
Верховный суд Башкирии ужесточил приговор уфимцу, признанному виновным в похищении девушки, и отправил его в колонию строгого режима.
0
08.12.2025
Происшествия

Стало известно состояние девочки из Уфы, которую из окна выбросил отец

консилиум врачей
Врачи Российской детской клинической больницы сообщили о заметном улучшении состояния трехлетней девочки из Башкирии, которая получила тяжелые травмы после падения из окна в Уфе.
0
04.12.2025
Происшествия

Следователи озвучили предварительную причину падения частного вертолета в Уфе

спасатели на месте падения вертолета
Следствие рассматривает две основные предварительные причины падении частного вертолета в Уфе: техническая неисправность и ошибка пилота. Борт опрокинулся на взлете.
0
04.12.2025
Криминал

В Уфе вынесен приговор мигрантам, истязавшим детей в нелегальном медресе

мужчина в зале суда
Ленинский суд Уфы приговорил двух уроженцев Таджикистана к заключению в колонии строгого режима. Их признали виновными в удержании и истязании детей.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.