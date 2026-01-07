В Уфе возле Дворца борьбы из-за снега рухнул ангар

Металлическая конструкция размером 30 на 160 метров не выдержала веса снега. В момент инцидента внутри людей не было, пострадавших нет.

Утром 7 января поступила информация об обрушении кровли нежилого здания в Уфе. Инцидент произошел на улице Мусы Гареева, в непосредственной близости от Центра спортивной борьбы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Республике Башкортостан.

©МЧС по Башкирии

Поврежденным объектом оказался временный металлический ангар, который использовался для хранения хозяйственного инвентаря и строительных материалов. Специалисты ведомства уточняют, что площадь обрушения соответствует размерам всей конструкции — 30 на 160 метров.

В момент происшествия складское помещение пустовало. Благодаря этому удалось избежать жертв и пострадавших среди персонала или прохожих. Разрушены только элементы кровли и каркаса сооружения.

К ликвидации последствий привлечена группировка сил и средств территориальной подсистемы РСЧС. На площадке работают 17 человек и 7 единиц техники, включая сотрудников МЧС России, которые разбирают завалы и оценивают устойчивость оставшихся конструкций.

Предварительной причиной инцидента называют превышение допустимой снеговой нагрузки на кровлю. В регионе в последние дни наблюдались интенсивные осадки, что привело к скоплению больших масс снега на крышах зданий.

Ситуация с погодными условиями остается сложной и в других районах республики. В Бирском районе спасатели продолжают длительную операцию на озере Узеть, где в середине декабря под лед провалилась отара овец.

По последним данным Госкомитета РБ по ЧС, работы по извлечению животных ведутся ежедневно. На 5 января из водоема подняли уже более 1250 погибших животных, задействованы водолазы и спецтехника.

В конце декабря сложные метеоусловия также стали сопутствующим фактором крупного ДТП в Татышлинском районе. На трассе Бураево — Старобалтачево — Куеда столкнулись «Лада Гранта» и грузовая «Газель», в результате чего погиб водитель легкового авто и трое его пассажиров.

Спасательные службы рекомендуют собственникам зданий и управляющим компаниям усилить контроль за состоянием кровель. Своевременная очистка крыш от снега и наледи является обязательной мерой безопасности в зимний период.