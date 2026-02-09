В Уфе возбудили уголовное дело по факту травмирования второклассника в школе

В Уфе возбуждено уголовное дело о халатности после получения второклассником травмы головы. Следствие полагает, что администрация школы не предотвратила конфликт.

Следственный комитет Башкортостана возбудил уголовное дело о халатности против сотрудников одной из школ Уфы. Поводом стала травма головы у ученика второго класса, которую он получил во время конфликта с другими детьми.

Диагноз врачей и проверка Следкома

Следователи выяснили, что в учебном заведении произошла потасовка между учениками. В результате один из участников — второклассник — обратился за медицинской помощью. Врачи диагностировали у него сотрясение головного мозга и травму головы.

Сотрудники Следственного комитета узнали об инциденте, в ходе мониторинга публикации в социальных сетях и СМИ.

Статья за халатность и игнорирование школьных конфликтов

По версии следствия, пострадавшего мальчика обижали и раньше. Одноклассники совершали против него противоправные действия, однако сотрудники школы не приняли необходимых профилактических мер и не урегулировали ситуацию вовремя.

Бездействие администрации квалифицировали по уголовной статье «Халатность». Сейчас следователи допрашивают сотрудников, устанавливают все обстоятельства конфликта и оценивают, как в школе обеспечивали безопасность учеников.

Алгоритм действий: куда обращаться при травле и травмах

Если ваш ребенок получил травму в школе или жалуется на травлю, сначала зафиксируйте вред здоровью в травмпункте. Затем подайте письменное заявление на имя директора школы. Документ нужно составить в двух экземплярах: один отдайте секретарю, на втором вам должны поставить отметку о приеме с датой и подписью. Если руководство школы игнорирует проблему, обращайтесь с этими документами в районный отдел образования, прокуратуру или полицию.

Похожие скандалы: школа №27 и дела против педагогов

Ранее прокуратура Советского района Уфы начала проверку в школе №27. Поводом стало видео в интернете и заявление матери третьеклассника о том, что сына систематически избивают и поджидают после уроков. Руководство школы тогда настаивало, что речь идет не о травле, а о рядовом межличностном конфликте.

Кроме того, в конце января 2026 года следователи возбудили уголовное дело против учителя одной из уфимских школ. Педагог применил к ученику физическую силу. Расследование ведется по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединенном с жестоким обращением.