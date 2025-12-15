0
Происшествия

В Уфе возбудили уголовное дело против матери, избившей шестилетнего сына в подъезде

Следственный комитет по Башкирии возбудил уголовное дело против 34-летней жительницы Уфы, избившей своего шестилетнего сына в подъезде многоэтажки на улице Транспортной в микрорайоне Инорс. Инцидент произошёл вечером 13 декабря и попал на записи камер видеонаблюдения.
Конфликт случился, когда мальчик отказался возвращаться домой после прогулки. Женщина обрушила на ребёнка поток нецензурной брани и начала наносить удары по лицу и голове. Когда сын случайно уронил сумку с бутылкой пива, агрессия матери достигла пика — избиение продолжилось в кабине лифта.

Записи зафиксировали угрозы лишить мальчика телефона и праздника. Рыдающий ребёнок просил прощения, однако это не остановило женщину.

Сотрудники МВД оперативно установили личность фигурантки — ею оказалась местная жительница, снимающая комнату в этом доме. Соседи подтвердили, что подобные вспышки агрессии происходят регулярно.

Пресс-служба МВД Башкирии опубликовала видео с извинениями задержанной. Женщина полностью признала вину в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей и заявила, что находилась под воздействием алкоголя.

Прокуратура республики взяла расследование на контроль и инициировала проверку деятельности органов опеки. Шестилетнего мальчика изъяли из семьи и передали в семейный центр Уфы.

Ранее News-Bash сообщал о трагедии в Учалах, где мать-одиночку обвинили в убийстве пятилетней дочери — экспертиза выявила ножевые ранения.

В начале декабря 2025 года суд вынес приговор бывшей воспитательнице частного детского сада в Уфе — за побои двух трёхлетних подопечных ей назначили 400 часов обязательных работ и запретили заниматься педагогической деятельностью на три года.

