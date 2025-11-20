0
Происшествия

В Уфе водитель такси сдал афериста прямо в руки силовиков

В Уфе водитель такси, который раньше служил в МВД, заподозрил в своём пассажире курьера мошенников. Мужчина не стал завершать заказ и доставил 27-летнего молодого человека прямо в ближайший отдел полиции для разбирательства.
В Уфе водитель такси помог задержать подозреваемого в мошенничестве, доставив его прямо к зданию полиции. Водителем оказался бывший сотрудник экспертно-криминалистического центра ведомства Владислав Демочко. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Башкортостану.

Инцидент произошёл после того, как 27-летний пассажир сел в машину к Демочко. Во время поездки водитель обратил внимание на странное поведение молодого человека и, используя свой прошлый опыт, распознал в нём курьера, работающего на аферистов.

Как выяснилось, незадолго до этого пассажир забрал 100 тысяч рублей у 89-летней пенсионерки. Он действовал по схеме «родственник попал в ДТП», потребовав деньги для решения проблемы. Получив пакет с наличными, курьер вызвал такси, чтобы скрыться.

Однако таксист изменил конечный пункт маршрута и привез подозреваемого в отдел полиции. Там молодого человека задержали. На допросе он признался в содеянном, а также рассказал о ещё одном аналогичном преступлении против 78-летней женщины, у которой он похитил такую же сумму. Общий ущерб от его действий составил 200 тысяч рублей.

По обоим фактам возбуждены уголовные дела о мошенничестве, а задержанный заключён под стражу. Руководство Управления МВД по Уфе планирует вручить Владиславу Демочко благодарность за проявленную бдительность и активную гражданскую позицию.

Полиция Уфы регулярно проводит встречи с представителями таксопарков, чтобы обучить водителей распознавать признаки мошенничества. Правоохранители отмечают, что аферисты часто используют такси для перевозки денег или отправки своих жертв в банки за кредитами.

Благодаря таким инструктажам и личной инициативе водителей, в Башкирии неоднократно удавалось предотвращать преступления. Таксисты, замечая подозрительное поведение пассажиров, которые по телефону получают инструкции, привозят их в полицию, спасая накопления граждан от хищения.

