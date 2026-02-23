В Уфе водитель протаранил припаркованную машину и сбежал, оставив пассажира

В уфимском дворе автомобилист на высокой скорости врезался в стоящую машину и скрылся, бросив пассажира на месте аварии.

Автомобилист на большой скорости врезался в припаркованную машину во дворе жилого дома в Уфе и скрылся с места происшествия, сообщает КП-Уфа.

В момент столкновения рядом с водителем находился пассажир. Камеры наблюдения зафиксировали, как мужчина выбрался из салона сразу после удара.

Владелец повреждённого автомобиля начал поиски виновника — он опубликовал информацию в социальных сетях и пытается установить личность скрывшегося водителя.

Похожий случай произошёл в январе 2026 года в Стерлитамаке. Там 46-летний водитель автомобиля Zeekr врезался в Nissan и уехал с места аварии, однако полицейские быстро установили его личность и задержали. На водителя составили административный протокол по части 2 статьи 12.27 КоАП РФ.

По закону за оставление места ДТП водителю грозит лишение прав на срок от одного года до полутора лет либо административный арест до 15 суток.

По данным Госавтоинспекции, за 2025 год на дорогах Башкортостана погибли 375 человек — на 23 меньше, чем годом ранее. При этом республика заняла четвёртое место в России по числу жертв ДТП за девять месяцев 2025 года.