0
5 часов
Происшествия

В Уфе водитель протаранил припаркованную машину и сбежал, оставив пассажира

В уфимском дворе автомобилист на высокой скорости врезался в стоящую машину и скрылся, бросив пассажира на месте аварии.
автомобиль
©Mash

Автомобилист на большой скорости врезался в припаркованную машину во дворе жилого дома в Уфе и скрылся с места происшествия, сообщает КП-Уфа.

В момент столкновения рядом с водителем находился пассажир. Камеры наблюдения зафиксировали, как мужчина выбрался из салона сразу после удара.

Владелец повреждённого автомобиля начал поиски виновника — он опубликовал информацию в социальных сетях и пытается установить личность скрывшегося водителя.

Похожий случай произошёл в январе 2026 года в Стерлитамаке. Там 46-летний водитель автомобиля Zeekr врезался в Nissan и уехал с места аварии, однако полицейские быстро установили его личность и задержали. На водителя составили административный протокол по части 2 статьи 12.27 КоАП РФ.

По закону за оставление места ДТП водителю грозит лишение прав на срок от одного года до полутора лет либо административный арест до 15 суток.

По данным Госавтоинспекции, за 2025 год на дорогах Башкортостана погибли 375 человек — на 23 меньше, чем годом ранее. При этом республика заняла четвёртое место в России по числу жертв ДТП за девять месяцев 2025 года.

Похожие записи
0
22.02.2026
Новости

Муфтий Башкирии предупредил о мошеннических сборах на строительство мечети «Ар-Рахим»

мечеть ар-рахим
Айнур Биргалин заявил, что в интернете появились фейковые призывы жертвовать деньги на строительство уфимской мечети «Ар-Рахим».
0
22.02.2026
Дороги и транспорт

В Уфе ребёнка с гипсом высадили из автобуса в пятнадцатиградусный мороз из-за ошибки оплаты

дорожный знак автобусная остановка
В Уфе кондуктор высадила двух школьников из общественного транспорта в мороз — позже выяснилось, что банковская карта работала исправно.
0
22.02.2026
Культура

Уфа выделит 900 тысяч рублей на проведение игр КВН: контракт достался единственному участнику торгов

деньги в кошельке
Администрация Уфы направит почти миллион рублей из городского бюджета на организацию турниров КВН. Контракт без конкуренции получила компания директора башкирских лиг клуба.
0
20.02.2026
Криминал

В Уфе осудили банду из 24 человек за кредитные аферы на 90 миллионов рублей

в зале суда
В столице Башкирии вынесли приговор организованной группе, которая оформляла фиктивные кредиты с помощью поддельных документов о трудоустройстве.
0
19.02.2026
Здоровье

В Уфе введен карантин по бешенству рядом с территорией УМПО

игла шприца
Глава республики подписал указ об ограничительных мерах. Очаг заболевания выявлен на улице Сельской Богородской, в угрожаемую зону попали производственные площадки.
Главная
MAX
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.