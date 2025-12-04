В Уфе водитель «Газели» устроил массовую аварию: ему стало плохо за рулем

В Уфе на улице 50-летия Октября грузовая «Газель» столкнулась с семью автомобилями. Водителю стало плохо и его увезли в больницу.

По информации городского управления Госавтоинспекции, днем 4 декабря на улице 50-летия Октября в Уфе произошло массовое дорожно-транспортное происшествие с участием грузовой «Газели». По предварительным данным, в аварии были повреждены восемь транспортных средств, включая сам грузовой автомобиль и семь легковых машин.

©UTV

©Башдтп

Инцидент зафиксирован в районе остановки «Дом печати». Сообщается, что сначала «Газель» выехала на полосу встречного движения и столкнулась с легковыми автомобилями «Субару», «Мазда CX-5», «Рено Логан» и «Лада Гранта».

После этого грузовой автомобиль продолжил движение и задел припаркованные у края проезжей части машины. В результате повреждения получили «Рендж Ровер», «БМВ» и «Хонда», стоявшие рядом с местом основного удара.

Управлял «Газелью» 47-летний житель Уфы. По информации инспекции, предварительной причиной происшествия стало резкое ухудшение самочувствия водителя во время движения.

Медики, прибывшие на место, доставили водителя в больницу для обследования и оказания помощи. О пострадавших среди других участников дорожного движения к настоящему моменту не сообщается, официальная информация по этому вопросу уточняется.

Ранее в Уфе уже фиксировались крупные аварии с участием нескольких автомобилей на городских магистралях. В октябре текущего года на одном из перекрестков при отказе тормозной системы у грузового автомобиля произошло столкновение с более чем десятью машинами, тогда погибли два человека.

Вопрос безопасности на дорогах города также поднимается в связи с наездами на пешеходов. Глава администрации Уфы обращал внимание на то, что за короткий промежуток времени в городе фиксировались сразу несколько таких происшествий, и призывал водителей и пешеходов к повышенной осторожности.