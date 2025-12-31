В Уфе водитель BMW X5 снес остановку «Трамплин» на улице Менделеева

В Уфе 27-летний водитель внедорожника полностью разрушил остановочный павильон «Трамплин». Конструкцию демонтируют, сроки установки новой пока неизвестны.

Авария произошла около 4 утра на улице Менделеева. Водитель BMW X5 не справился с управлением и вылетел с проезжей части прямо в металлическую конструкцию. Удар был такой силы, что павильон превратился в груду металла.

Прибывшие инспекторы ГИБДД проверили водителя на состояние опьянения. Алкотестер показал 0,000 мг/л — мужчина был абсолютно трезв. В аварии он не пострадал, медицинская помощь ему не потребовалась.

Восстановить остановку невозможно. Глава Октябрьского района Антон Тарасов сообщил, что разрушенный каркас снесут. Районная администрация уже подала заявку в управление транспорта и связи города на монтаж нового комплекса.

Жители города в соцсетях критикуют качество современных остановок. Уфимцы называют новые павильоны «одноразовыми» и с ностальгией вспоминают советские капитальные строения из бетона, которые могли выдержать таран автомобиля.