10 часов
Происшествия

В Уфе водитель BMW X5 снес остановку «Трамплин» на улице Менделеева

В Уфе 27-летний водитель внедорожника полностью разрушил остановочный павильон «Трамплин». Конструкцию демонтируют, сроки установки новой пока неизвестны.
авто после дтп
©ГАИ по Уфе

Авария произошла около 4 утра на улице Менделеева. Водитель BMW X5 не справился с управлением и вылетел с проезжей части прямо в металлическую конструкцию. Удар был такой силы, что павильон превратился в груду металла.

авто после дтп
©ГАИ по Уфе

Прибывшие инспекторы ГИБДД проверили водителя на состояние опьянения. Алкотестер показал 0,000 мг/л — мужчина был абсолютно трезв. В аварии он не пострадал, медицинская помощь ему не потребовалась.

авто после дтп
©ГАИ по Уфе

Восстановить остановку невозможно. Глава Октябрьского района Антон Тарасов сообщил, что разрушенный каркас снесут. Районная администрация уже подала заявку в управление транспорта и связи города на монтаж нового комплекса.

Жители города в соцсетях критикуют качество современных остановок. Уфимцы называют новые павильоны «одноразовыми» и с ностальгией вспоминают советские капитальные строения из бетона, которые могли выдержать таран автомобиля.

Похожие записи
0
31.12.2025
Здоровье

В Уфе окончательно закрыли роддом №8 из-за ветхости здания

беременная женина сидит на подоконнике
Роддом №8 в Черниковке официально прекратил работу. Здание 1956 года постройки признали непригодным для современных медицинских стандартов, а рожениц перенаправили в Городской перинатальный центр.
1
30.12.2025
Происшествия

В Уфе живодеры искалечили собаку на заброшенной стройке

сумка скорой помощи
Полиция Уфы проверяет информацию о жестоком обращении с животным на улице Пархоменко. Неизвестные вырвали дворняге внутренние органы и сломали позвоночник.
0
29.12.2025
Образование

Родители уфимских школьников требуют убрать камеры из туалетов лицея № 123

камера видеонаблюдения в углу
В Уфе родители учеников лицея № 123 добиваются демонтажа камер видеонаблюдения, которые администрация установила в школьных уборных. Взрослые считают это нарушением личных границ детей, руководство школы
0
27.12.2025
Происшествия

В Уфе 200 домов и кардиоцентр остались без тепла из-за коммунальной аварии

отопление
В Кировском районе Уфы отключили отопление и воду в 201 жилом доме, общежитии гимназии и хирургическом корпусе кардиоцентра. Коммунальные службы устраняют порыв трубопровода.
0
26.12.2025
Криминал

Суд в Уфе арестовал студента за участие в двух террористических организациях

обыск ФСБ
Суд отправил в СИЗО студента уфимского колледжа. Его обвиняют в участии сразу в двух террористических организациях и вербовке сторонников через Телеграм.
0
26.12.2025
Экономика

Власти Уфы потратят 2 миллиарда рублей на новые камеры и борьбу с экстремизмом

здание мэрии города Уфы
Мэрия Уфы утвердила программу безопасности до 2031 года. 90% выделенных денег пойдет на закупку камер наблюдения, охрану массовых мероприятий и профилактику экстремизма.
