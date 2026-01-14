В Уфе водитель BMW не уступила дорогу и столкнулась с Audi: пострадала девушка

В Уфе произошло ДТП с участием автомобилей BMW и Audi. За рулем находились 23-летние девушки, одна из них обратилась за медицинской помощью.

Вечером 13 января на улице 50 лет СССР столкнулись две красные иномарки. Водитель BMW выезжала с прилегающей территории и не пропустила Audi, которая двигалась по главной дороге. В аварии пострадала 23-летняя уфимка. Об этом сообщает Госавтоинспекция Уфы.

Авария случилась напротив дома № 30. По предварительным данным, 23-летняя водитель за рулем красного BMW выезжала с прилегающей территории. Девушка не предоставила преимущество автомобилю, который ехал по главной дороге.

В это время по улице двигалась красная Audi. За рулем находилась ровесница виновницы ДТП — тоже 23-летняя девушка. Избежать столкновения не удалось: BMW ударила Audi в бок.

Состояние пострадавших

В результате аварии травмы получила водитель Audi. С места происшествия ее доставили в больницу. Врачи диагностировали ушибы, оказали необходимую помощь и отпустили домой. Госпитализация девушке не потребовалась.

Водитель BMW не пострадала. Сотрудники ГАИ начали административное расследование, чтобы официально установить виновника и степень ответственности.

Ситуация на дорогах

За прошедшие сутки в Уфе зафиксировали 50 ДТП. Основные причины столкновений в плотном городском потоке:

несоблюдение дистанции;

нарушение правил перестроения;

игнорирование приоритета при выезде со дворов и второстепенных дорог.

Это вторая заметная авария с участием немецких авто за последние дни. Ранее на проспекте Салавата Юлаева водитель Kia Rio не справился с управлением на скользкой дороге и врезался в попутный BMW. Корейскую иномарку отбросило в отбойник, но в том инциденте обошлось без пострадавших.