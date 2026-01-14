0
4 часа
Происшествия

В Уфе водитель BMW не уступила дорогу и столкнулась с Audi: пострадала девушка

В Уфе произошло ДТП с участием автомобилей BMW и Audi. За рулем находились 23-летние девушки, одна из них обратилась за медицинской помощью.
авто после дтп
©ГАИ по Башкирии

Вечером 13 января на улице 50 лет СССР столкнулись две красные иномарки. Водитель BMW выезжала с прилегающей территории и не пропустила Audi, которая двигалась по главной дороге. В аварии пострадала 23-летняя уфимка. Об этом сообщает Госавтоинспекция Уфы.

Авария случилась напротив дома № 30. По предварительным данным, 23-летняя водитель за рулем красного BMW выезжала с прилегающей территории. Девушка не предоставила преимущество автомобилю, который ехал по главной дороге.

авто после дтп
©ГАИ по Башкирии

В это время по улице двигалась красная Audi. За рулем находилась ровесница виновницы ДТП — тоже 23-летняя девушка. Избежать столкновения не удалось: BMW ударила Audi в бок.

Состояние пострадавших

В результате аварии травмы получила водитель Audi. С места происшествия ее доставили в больницу. Врачи диагностировали ушибы, оказали необходимую помощь и отпустили домой. Госпитализация девушке не потребовалась.

Водитель BMW не пострадала. Сотрудники ГАИ начали административное расследование, чтобы официально установить виновника и степень ответственности.

авто после дтп
©ГАИ по Башкирии

Ситуация на дорогах

За прошедшие сутки в Уфе зафиксировали 50 ДТП. Основные причины столкновений в плотном городском потоке:

  • несоблюдение дистанции;
  • нарушение правил перестроения;
  • игнорирование приоритета при выезде со дворов и второстепенных дорог.

Это вторая заметная авария с участием немецких авто за последние дни. Ранее на проспекте Салавата Юлаева водитель Kia Rio не справился с управлением на скользкой дороге и врезался в попутный BMW. Корейскую иномарку отбросило в отбойник, но в том инциденте обошлось без пострадавших.

Похожие записи
0
14.01.2026
Политика

Аскар Батталов возглавил управление делами администрации Уфы

аскар батталов
Аскар Батталов назначен управляющим делами администрации Уфы, ранее он возглавлял профильное управление по потребрынку и туризму.
0
14.01.2026
Происшествия

ФСБ задержала уфимца за подготовку диверсии на подстанции за 23 тысячи рублей

преступник на допросе
В Уфе ФСБ задержала 22-летнего мужчину с зажигательной смесью. По версии следствия, он планировал поджог подстанции за вознаграждение в 23 тысячи рублей.
0
12.01.2026
Происшествия

В новогодние праздники двое детей в Башкирии получили ожоги от пиротехники

бенгальские огни
Инциденты произошли в Уфе и Иглинском районе. Пострадавшим детям госпитализация не потребовалась.
0
12.01.2026
Дороги и транспорт

В Уфе зафиксирована пробка длиной 5 километров в первый рабочий день года

пробка на дороге
В Уфе на улице Маршала Жукова возникла пробка протяженностью 5 километров. Движение осложнили два ДТП и высокий трафик первого рабочего дня 2026 года.
0
09.01.2026
Новости

В Уфе стартует акция «Елки в щепки»: как утилизировать новогодние деревья

игрушка на елке
Администрация Уфы приглашает горожан сдать новогодние ёлки на переработку 10, 11, 17 и 18 января 2026 года. Акция поможет предотвратить стихийные свалки и получить вторичное сырье.
0
09.01.2026
Дороги и транспорт

В Уфу доставили партию из пяти троллейбусов с автономным ходом

три троллейбуса
В Уфу поступили пять троллейбусов «Горожанин». Партия стала завершающей в рамках муниципального контракта на 15 единиц техники с автономным ходом.
0
05.01.2026
Происшествия

В Уфе в аварии с шестью машинами на проспекте Октября пострадала женщина

авто после дтп
На проспекте Октября произошла авария с участием шести автомобилей. Водитель «Лады» выехал на встречную полосу. Пострадала пассажирка одной из иномарок.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.