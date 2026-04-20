В Уфе водитель без прав на кроссовом мотоцикле попал с пассажиром в ночное ДТП

Ночью 20 апреля на проспекте Октября в Уфе столкнулись кроссовый мотоцикл Darex и внедорожник Hyundai Santa Fe. За рулём двухколёсного транспортного средства находился 20-летний молодой человек, не имевший водительского удостоверения. На момент аварии он перевозил пассажира — 16-летнего подростка. Оба получили многочисленные травмы и были доставлены в больницу. По факту произошедшего начато административное расследование.

Начальник республиканской Госавтоинспекции Владимир Севастьянов напомнил об особом статусе подобной техники:

«Кроссовый мотоцикл — это спортивный инвентарь».

По его словам, у таких мотоциклов отсутствуют паспорт транспортного средства, зеркала и световые приборы, что исключает их эксплуатацию на дорогах общего пользования. Управление транспортным средством без водительских прав глава ведомства также назвал недопустимым.

По данным ГИБДД Башкирии, озвученным главой ведомства Владимиром Севастьяновым, за отчётный период в республике было зарегистрировано 1 131 ДТП с участием детей, в которых погибли 16 несовершеннолетних (данные за 10 месяцев 2025 года) и 1 303 получили травмы.

В 2025 году число ДТП с детьми-водителями в республике значительно возросло: за четыре месяца произошло 7 таких аварий, причём в пяти случаях подростки управляли мотоциклом или мопедом. Для привлечения внимания к проблеме в республике была запущена профилактическая кампания «Не рули, малай!».

По данным Научного центра безопасности дорожного движения МВД, за первые шесть месяцев 2025 года в России зафиксировано 288 ДТП, участниками которых стали несовершеннолетние за рулём питбайков и аналогичной техники; в этих авариях погибли десять детей, ещё 235 получили травмы. В связи с этим Минтранс РФ подготовил поправки в ПДД, предусматривающие запрет выезда такой техники на дороги общего пользования со штрафом до 30 тыс. рублей.

По общероссийской статистике ГИБДД за девять месяцев 2025 года число ДТП, в которых мопедами, электросамокатами или питбайками управляли несовершеннолетние, выросло на 10,2% — до 2 530 случаев. На фоне общего снижения аварийности этот показатель выделяется как один из наиболее тревожных трендов сезона.