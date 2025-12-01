В Уфе во время футбольного матча скончался 35-летний игрок

В Уфе во время любительского футбольного матча в манеже «Физра-Р» скончался 35-летний игрок. Прибывшие врачи констатировали смерть мужчины.

В Уфе во время матча любительской футбольной лиги скончался 35-летний участник соревнований. Инцидент произошел в спортивном комплексе «Физра-Р» в микрорайоне Сипайлово. По информации, подтвержденной региональным министерством здравоохранения, смерть наступила до приезда врачей.

Во время игры одному из футболистов стало плохо. По словам очевидцев, мужчина присел на скамейку запасных, а затем упал. Свидетели отмечают, что инциденту не предшествовало столкновение с другими игроками.

На место происшествия были вызваны сотрудники скорой помощи. Прибывшие две бригады медиков провели реанимационные мероприятия, однако спасти мужчину не удалось. По предварительным данным, причиной смерти могла стать острая сердечная недостаточность.

