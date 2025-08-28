В Уфе ветер унес батут с ребенком. Пятилетняя девочка в реанимации с переломом черепа

Пятилетняя девочка из Уфы оказалась в реанимации с переломом черепа и позвонков после того, как ураганный ветер поднял в воздух нелегальный батут.

В Уфе пятилетняя девочка находится в реанимации с множественными травмами после того, как 27 августа сильный порыв ветра поднял в воздух незакрепленный надувной батут.

По информации Минздрава Башкирии, состояние девочки стабилизировалось. Если раньше оно оценивалось как тяжелое, то теперь — как стабильное. Ребенок в сознании, узнает родителей и разговаривает, но сознание остается спутанным.

Врачи диагностировали у нее перелом костей черепа, локальное кровоизлияние в мозг, переломы двух позвонков и тазовой кости. Прогноз осторожно-оптимистичный, но врачи не исключают риска инвалидности. Лечение в больнице займет около трех недель и пройдет без операции, после чего потребуется длительная реабилитация.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Выяснилось, что батут установили самовольно, без разрешения администрации района. Организаторы проигнорировали предупреждения синоптиков о сильном ветре.

Аттракцион начали монтировать около четырех часов дня, вокруг сразу собрались дети. Когда начался ураган, девочка оказалась на батуте.

Родители намерены добиваться наказания для организаторов.

«Мы требуем справедливого наказания в рамках закона», — сообщила мать ребенка.

В момент происшествия семья была дома. О случившемся им по телефону рассказал старший сын.

Информации о задержании владельцев аттракциона пока нет.