В Уфе в массовом ДТП с грузовиком погибли два человека

Жуткое ДТП в уфимском Сипайлово: двое погибли, четверо ранены. Фура и три легковушки столкнулись на перекрестке с неработающим со вчерашнего дня светофором.

Утром 15 октября на перекрестке улицы Новоженова и Уфимского шоссе в Уфе произошло массовое ДТП с участием фуры и трех легковых автомобилей. Авария случилась около 9:30, в результате погибли два человека, еще четверо получили травмы, сообщили в столичном ГАИ. Водители оказались в сложной ситуации: двое пассажиров были зажаты в автомобиле и не смогли выбраться самостоятельно.

Массовая авария на Новоженова в Уфе ©Mash

По словам местных жителей, светофор на этом перекрестке не работал со вчерашнего дня — 14 октября. Неисправность светофора на одном из оживленных участков Сипайлово могла стать ключевой причиной столкновения. На момент происшествия на месте работали бригады скорой помощи и спасатели МЧС.

комментарий Владимира Севастьянова ©ГАИ по Башкирии

За последние сутки в Башкортостане зарегистрировано 12 ДТП, семь из них — в Уфе. Общее число пострадавших за сутки составило 14 человек, один человек погиб. Статистика показывает, что дорожная ситуация в столице республики остается напряженной: только за сутки инспекторы зафиксировали 57 аварий и задержали шестерых нетрезвых водителей.

Видео с места ДТП с участием 10 авто на Новоженова ©БашДТП

прокуратура на месте ДТП ©Прокуратура Башкирии