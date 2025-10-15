0
5 часов
Происшествия

В Уфе в массовом ДТП с грузовиком погибли два человека

Жуткое ДТП в уфимском Сипайлово: двое погибли, четверо ранены. Фура и три легковушки столкнулись на перекрестке с неработающим со вчерашнего дня светофором.
грузовик после дтп
©ГАИ по Уфе

Утром 15 октября на перекрестке улицы Новоженова и Уфимского шоссе в Уфе произошло массовое ДТП с участием фуры и трех легковых автомобилей. Авария случилась около 9:30, в результате погибли два человека, еще четверо получили травмы, сообщили в столичном ГАИ. Водители оказались в сложной ситуации: двое пассажиров были зажаты в автомобиле и не смогли выбраться самостоятельно.

Массовая авария на Новоженова в Уфе
RuTube
©Mash

По словам местных жителей, светофор на этом перекрестке не работал со вчерашнего дня — 14 октября. Неисправность светофора на одном из оживленных участков Сипайлово могла стать ключевой причиной столкновения. На момент происшествия на месте работали бригады скорой помощи и спасатели МЧС.

комментарий Владимира Севастьянова
RuTube
©ГАИ по Башкирии
авто после дтп
©ГАИ по Уфе

За последние сутки в Башкортостане зарегистрировано 12 ДТП, семь из них — в Уфе. Общее число пострадавших за сутки составило 14 человек, один человек погиб. Статистика показывает, что дорожная ситуация в столице республики остается напряженной: только за сутки инспекторы зафиксировали 57 аварий и задержали шестерых нетрезвых водителей.

Видео с места ДТП с участием 10 авто на Новоженова
RuTube
©БашДТП
авто после дтп
©ГАИ по Уфе
прокуратура на месте ДТП
RuTube
©Прокуратура Башкирии

Башкирия входит в число регионов с высокой смертностью на дорогах: с начала 2025 года в Уфе произошло 734 ДТП, в которых погибли 22 человека. Эксперты связывают высокий уровень аварийности с состоянием дорожной инфраструктуры и несоблюдением ПДД.

