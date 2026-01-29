В Уфе в аварийном доме на Заводской обрушился потолок

В Уфе в квартире аварийного дома на улице Заводской произошло обрушение потолка. В помещении находился 14-летний подросток, который успел выйти до падения конструкций.

На улице Заводской в квартире многодетной семьи обвалилось потолочное перекрытие в туалете. В помещении находился 14-летний подросток, который успел выбежать до падения конструкций. Семья с пятью детьми стоит в очереди на расселение 15 лет. Об этом сообщает телеграм-канал Mash Batash.

Обстоятельства происшествия

Инцидент случился, когда в туалете находился сын хозяйки квартиры Алины. Мальчик услышал треск и успел покинуть комнату до того, как потолок рухнул на пол. Пострадавших нет, однако находиться в квартире стало опасно. После обрушения Алина отправила детей жить к бабушке.

Женщина рассказала, что воспитывает пятерых детей. Семья вынуждена жить в двухэтажном доме 1951 года постройки. Здание официально признано аварийным: стены промерзают, внутри холодно. Из-за низкой температуры дети часто болеют, одна из дочерей Алины ранее попадала в реанимацию с пневмонией. Несмотря на угрозу здоровью и жизни, семья продолжает ждать новой квартиры — в очереди на улучшение жилищных условий они числятся 15 лет.

Ситуация с ветхим жильем

В Уфе насчитывается 454 многоквартирных дома, признанных аварийными. Значительная часть фонда построена в середине XX века, как и дом на Заводской.

Власти реализуют адресную программу переселения. В текущий этап, рассчитанный на 2025–2026 годы, попали дома, признанные аварийными с 2017 по 2022 год. На эти цели бюджет выделил 860 млн рублей. До конца 2026 года в десяти муниципалитетах Башкирии планируют расселить почти 400 человек. Всего в республике до 2030 года в новые квартиры должны переехать более 12 тысяч жителей.

Что делать, если дом рушится

Если вы заметили трещины, осыпание штукатурки или провисание потолка, немедленно сообщите об этом в управляющую компанию или Единую диспетчерскую службу города. В случае явной угрозы обрушения вызывайте спасателей по номеру 112.

Чтобы ускорить процесс признания дома аварийным или добиться маневренного фонда (временного жилья), жильцам необходимо коллективно обратиться в межведомственную комиссию при администрации района. Если чиновники бездействуют, подавайте жалобу в прокуратуру и жилищную инспекцию. В заявлении укажите на прямую угрозу жизни и приложите акты осмотра помещений.