В Уфе в аварии с шестью машинами на проспекте Октября пострадала женщина

На проспекте Октября произошла авария с участием шести автомобилей. Водитель «Лады» выехал на встречную полосу. Пострадала пассажирка одной из иномарок.

Инцидент произошел около 23:00 на проспекте Октября. По предварительным данным пресс-службы уфимской Госавтоинспекции, 20-летний водитель за рулем «Лады Приоры» следовал от Южного проезда в направлении улицы Кольской. Во время движения автомобиль выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Рено Логан».

Удар спровоцировал цепную реакцию. «Рено» отбросило на двигавшийся рядом «Киа Рио». Корейский автомобиль продолжил неконтролируемое движение и столкнулся еще с тремя транспортными средствами: «Шкодой Рапид», кроссовером «Мазда» и внедорожником «Тойота Ленд Крузер Прадо».

В результате механические повреждения получили шесть транспортных средств. Медицинская помощь потребовалась 51-летней пассажирке «Рено Логан». Женщина была доставлена в больницу с различными травмами. Сотрудники ГИБДД начали административное расследование для установления всех обстоятельств случившегося.

Это второе крупное ДТП в регионе за последние сутки. Ранее News-bash.ru информировал о смертельной аварии на западном обходе Уфы. Там столкнулись «Лада Гранта» и «Тойота Витц». В результате лобового удара 28-летний водитель отечественного автомобиля и его 25-летний пассажир скончались на месте происшествия.

Ситуация с аварийностью в республике остается сложной. Согласно статистике за девять месяцев 2025 года, на дорогах Башкортостана погибли 308 человек, более двух тысяч получили ранения. Регион вошел в число субъектов с высокими показателями смертности в ДТП.