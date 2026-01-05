0
6 часов
Происшествия

В Уфе в аварии с шестью машинами на проспекте Октября пострадала женщина

На проспекте Октября произошла авария с участием шести автомобилей. Водитель «Лады» выехал на встречную полосу. Пострадала пассажирка одной из иномарок.
авто после дтп
©ГАИ по Башкирии

Инцидент произошел около 23:00 на проспекте Октября. По предварительным данным пресс-службы уфимской Госавтоинспекции, 20-летний водитель за рулем «Лады Приоры» следовал от Южного проезда в направлении улицы Кольской. Во время движения автомобиль выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Рено Логан».

авто после дтп
©ГАИ по Башкирии

Удар спровоцировал цепную реакцию. «Рено» отбросило на двигавшийся рядом «Киа Рио». Корейский автомобиль продолжил неконтролируемое движение и столкнулся еще с тремя транспортными средствами: «Шкодой Рапид», кроссовером «Мазда» и внедорожником «Тойота Ленд Крузер Прадо».

авто после дтп
©ГАИ по Башкирии

В результате механические повреждения получили шесть транспортных средств. Медицинская помощь потребовалась 51-летней пассажирке «Рено Логан». Женщина была доставлена в больницу с различными травмами. Сотрудники ГИБДД начали административное расследование для установления всех обстоятельств случившегося.

Это второе крупное ДТП в регионе за последние сутки. Ранее News-bash.ru информировал о смертельной аварии на западном обходе Уфы. Там столкнулись «Лада Гранта» и «Тойота Витц». В результате лобового удара 28-летний водитель отечественного автомобиля и его 25-летний пассажир скончались на месте происшествия.

Ситуация с аварийностью в республике остается сложной. Согласно статистике за девять месяцев 2025 года, на дорогах Башкортостана погибли 308 человек, более двух тысяч получили ранения. Регион вошел в число субъектов с высокими показателями смертности в ДТП.

Похожие записи
0
03.01.2026
Новости

Мэр Уфы рассказал о 20-летней девушке-трактористке, которая второй год расчищает улицы города от снега

студентка-тракторист и мэр
Студентка Башкирского государственного аграрного университета Марина Потапова вышла на расчистку улиц Уфы в новогодние праздники. Девушка управляет трактором в службе благоустройства Ленинского района, совмещая смены с учебой.
0
31.12.2025
Здоровье

В Уфе окончательно закрыли роддом №8 из-за ветхости здания

беременная женина сидит на подоконнике
Роддом №8 в Черниковке официально прекратил работу. Здание 1956 года постройки признали непригодным для современных медицинских стандартов, а рожениц перенаправили в Городской перинатальный центр.
0
31.12.2025
Происшествия

В Уфе водитель BMW X5 снес остановку «Трамплин» на улице Менделеева

авто после дтп
В Уфе 27-летний водитель внедорожника полностью разрушил остановочный павильон «Трамплин». Конструкцию демонтируют, сроки установки новой пока неизвестны.
1
30.12.2025
Происшествия

В Уфе живодеры искалечили собаку на заброшенной стройке

сумка скорой помощи
Полиция Уфы проверяет информацию о жестоком обращении с животным на улице Пархоменко. Неизвестные вырвали дворняге внутренние органы и сломали позвоночник.
0
29.12.2025
Образование

Родители уфимских школьников требуют убрать камеры из туалетов лицея № 123

камера видеонаблюдения в углу
В Уфе родители учеников лицея № 123 добиваются демонтажа камер видеонаблюдения, которые администрация установила в школьных уборных. Взрослые считают это нарушением личных границ детей, руководство школы
0
27.12.2025
Происшествия

В Уфе 200 домов и кардиоцентр остались без тепла из-за коммунальной аварии

отопление
В Кировском районе Уфы отключили отопление и воду в 201 жилом доме, общежитии гимназии и хирургическом корпусе кардиоцентра. Коммунальные службы устраняют порыв трубопровода.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.